企業贈行動圖書車 帶著彰化在地故事深入校園

宏致電子捐贈行動圖書車給彰化縣政府



宏致電子23日以員工名義捐贈行動圖書車「熊禮聰號」給彰化縣政府，讓員工的付出成為持續擴散的正向力量。彰化縣文化局表示，「熊禮聰號」行動圖書車將深入國小、幼稚園，讓孩子藉由閱讀書籍，持續充實知識，把屬於彰化的故事、特色以及閱讀的力量，全數帶給孩子。



王惠美縣長介紹「熊禮聰號」行動圖書車，以彰化在地文化為核心設計理念，全車彩繪融入彰化孔廟、八卦山大佛等具代表性的文化地景，象徵深厚人文底蘊與教育傳承的精神。車身加入縣鳥灰面鵟鷹的姿態，象徵展翼高飛、知識翱翔全縣的寓意；同時呈現縣立圖書館特色，代表閱讀推動的核心基地與資源來源。整體視覺不僅展現地方特色，也象徵閱讀力量貼近鄉里、深入社區，堪稱是一座移動的文化堡壘與地標。

廣告 廣告



宏致電子董事長袁万丁表示，這次捐贈的行動圖書車「熊禮聰號」，是從今年集團5、6千名員工脫穎而出的4位優秀同仁中，其中1位湖北籍同仁熊禮聰的名字命名，希望藉由這位同仁的名字，期許孩子們都能擁有「熊」壯的體魄、「禮」貌的品格，並能「聰」明地運用圖書資源勤奮學習、充實自我。他更希望藉由書籍的傳播文化傳承，讓孩子共享書香。



優秀員工熊禮聰也到場參與這項有意義的捐贈活動，他表示，這是第一次來臺灣，以後一定會加倍努力，為公司創造更好的業績。



彰化縣文化局表示，「熊禮聰號」行動圖書車將深入國小、幼稚園，讓孩子藉由閱讀書籍，持續充實知識，把屬於彰化的故事、特色以及閱讀的力量，全數帶給孩子。寒暑假期間，文化局會將服務推展至各鄉鎮市村里與社區，希望透過這輛跨越距離的移動圖書館，讓更多居民透過書頁開啟視野，盡情探索浩瀚的世界。

彰化縣文化局表示，閱讀是學習與成長的重要起點，希望透過行動圖書車穿越地理限制、深入偏鄉，讓孩童更便利接觸閱讀資源，車輛以員工姓名命名同時帶來新的知識與希望。