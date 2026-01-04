企業贊助 西中二胡親子班秀成果

成立二年半的西港國中二胡親子班，首度成果發表，與社區民眾同樂。 （記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕西港報導

西港國中以「親子共學」為核心理念，成立二胡親子班，透過二胡音樂牽起家中成員的互動與感情連結，並舉辦成果發表，讓社區民眾共享悠揚的樂聲。

西港國中校長王宏寶指出，二胡親子班成立已有兩年半，主要由老師王文隆、陳惠珠共同指導，這次是首度舉辦成果發表，獲得謦鴻科技公司贊助支持，展現企業對在地教育與藝術推廣的關懷，未來將持續深耕藝術教育，讓音樂成為連結校園、家庭與社區的重要力量。

演出曲目有十二首，包括《兒歌組曲》、《太湖船》、《古老的大鐘》、《聖誕鈴聲》、《廟會》、《陪我看日出》、《聽我說謝謝你》及《龍貓》，曲風從傳統民謠到現代流行，展現學員扎實的學習成果與音樂表現力。壓軸由王文隆二胡獨奏《賽馬》、《偽裝遊行》、《火之吻》，精湛技巧與情感張力贏得滿堂采。

學生張彥文、柯郁宸分享學習心得，透過二胡演奏，開啟自己音樂之路，讓生命增添旋律與感動，並期盼未來能如老師一般，帶著二胡走遍各地，以音樂溫暖更多人的心。