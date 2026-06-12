企業赴美投資融保機制出資意向書簽訂（1） (圖)

政治中心／李汶臻報導被視為民眾黨主席黃國昌的子弟兵、「四大金釵」之一的周曉芸，原本空降新北三重、蘆洲議員初選，沒想到爆冷輸給在原家樂福服務長達15年的「政治素人」陳彥廷。如今，被徵召跨區轉戰桃園龜山的她，又爆出文宣品爭議。日前有民眾發現周曉芸發放的選舉文宣小物，竟故意用貼紙蓋住黃國昌的照片。政治評論員吳靜怡（Grace）就在民視政論節目《台灣最前線》上，現場表演選民收到相關文宣品的畫面，只見她當場一撕、隨後露出黃國昌的頭像，讓她嚇到當場怒砸並驚喊「拍咪呀（髒東西）」。此外，吳靜怡還震撼預言「家樂福哥哥完蛋了」，背後原因她也在節目中全說了。

民視 ・ 7 分鐘前 ・ 發表留言