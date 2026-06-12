企業赴美投資融保首期專款到位 15家金融行庫表態參與

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國發會舉辦「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮，公民營行庫皆派代表出席。國發會提供



國家發展委員會今日（6/12）舉辦「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮。國發會主委葉俊顯表示，此次共有15家公民營銀行參與首期專款募資，募集金額達5.75億美元，加計國發基金出資8億美元，專款總額可達13.75億美元。他強調，首期專款能迅速到位，展現金融業領袖對台灣產業前景的信心，後續國發會將與經濟部、僑委會聯手，提供海內外企業必要的支持。

葉俊顯致詞時，首先提到推動企業投資美國融資保證機制的目的，是因我國於今年1月與美國簽署投資MOU。在MOU中確立台美雙向投資機制，我國將基於「根留台灣、布局全球的國家總體戰略下，以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作。透過MOU將深化台美夥伴關係，並為台美未來共同經濟發展願景與國安戰略目標奠定基礎。

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他繼續說，國發會所推出的融資保證機制，核心目的就是為了降低銀行的授信風險，支持金融機構提供企業授信，協助我國企業進軍美國供應鏈、打造產業聚落，進一步擴展台灣科技產業的全球競爭力；更希望能藉此拓展我國金融機構的國際業務。透過產業界、金融界與政府的「強強聯手」，共創下一波的經濟榮景。

他也提到此次保證專款的募集成果，在方案規劃期間，尤其感謝金融界、產業界領袖提供寶貴意見和大力支持，此方案才得以迅速凝聚共識、完備出爐。

截止目前為止，總計共有15家公民營銀行表態參與首期方案的募資，募集金額達5.75億美元，加計國發基金出資8億美元，首期專款總計可達13.75億美元，可協助企業融資近550億美元。

國發會主委葉俊顯出席「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮並致詞。國發會提供

此次融保機制共有15家公民營行庫出資。其中，台灣銀行和中信銀2家為第一級出資行庫；兆豐、華南銀、合作金庫、一銀等4家為第二級；而彰銀、土銀、北富銀、國泰世華、台企銀、元大銀、玉山、台新、永豐等9家為第三級出資行庫。

國發會產業發展處處長蕭振榮表示，此次融資保證機制對企業來說，有幾項好處，包括降低風險權數、降低保證費率、放寬無擔保授信上限以及放寬海外購建廠房融資上限等。而國家融保中心提供單一窗口服務，從企業提出需求，到徵信送保、融保中心審查乃至核准貸放等，為企業提供一站式服務。

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