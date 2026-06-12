企業赴美融保機制首期募資13.75億美元 15家銀行參與

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（中央社記者曾筠庭、謝怡璇台北12日電）協助台灣企業赴美投資的「企業投資美國融資保證機制」完成首期募資。國發會主委葉俊顯表示，共有15家公、民營銀行參與，募資金額達5.75億美元，加上國發基金出資8億美元，首期專款規模達13.75億美元。

國發會今天舉辦「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮，葉俊顯致詞時表示，台灣今年1月已與美國簽署投資合作備忘錄（MOU），確立台美雙方投資合作機制，未來將以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，深化雙邊關係，並為共同經濟發展願景及國安戰略目標奠定基礎。

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葉俊顯指出，融資保證機制的核心目的，在於降低銀行授信風險，支持金融機構提供企業融資，協助台灣企業打入美國供應鏈、建立產業聚落，進一步提升台灣科技產業的全球競爭力，同時也有助於拓展國內金融機構的國際業務。

葉俊顯表示，方案規劃期間獲得金融界及產業界支持，截至目前共有15家公、民營銀行參與首期募資，募集5.75億美元，加上國發基金出資8億美元，首期專款規模達13.75億美元。

國發會產業發展處長蕭振榮進一步說明，設立融資保證機制主要有2大目標，一是深化台美夥伴關係，二是協助企業布局美國，並帶動金融業國際化發展。整體方案規劃授信規模達2500億美元，由政府與銀行共同分擔風險，保證成數最高可達50%，每期單一企業授信額度最高上限為50億美元。

蕭振榮表示，保證對象包括本國企業及本國人控制的外國企業，主要鎖定半導體及資通訊（ICT）供應鏈。資金用途涵蓋資本性支出、營運資金及產業聚落發展等項目。他表示，自方案消息公布後，已接獲許多產業界諮詢電話，普遍認為有助於赴美投資布局。

蕭振榮指出，目前國發基金與銀行合計出資13.75億美元，可協助企業融資近550億美元，已超過原訂首期目標。金管會及財政部也協助放寬相關規範，包括降低風險權數、調整授信上限及放寬海外廠房融資上限等；保證費率最低可達0.1%，為歷來最低水準。

蕭振榮表示，政府已建立單一窗口服務機制，企業只需提出赴美投資計畫及資金需求，後續將由銀行與國家融資保證中心辦理融資評估、審查及核貸程序，希望提供最便捷的服務。

代表參與銀行致詞的銀行公會理事長董瑞斌表示，經過政府各部會與金融業密集協商後，終於完成具有台灣特色的企業赴美投資融資保證機制。他認為，這項機制不僅落實台美投資MOU下的承諾，也能滿足企業赴美投資所需資金需求，同時兼顧銀行業資金供應及風險承擔能力，可說是「多贏方案」。

董瑞斌表示，金融業一向是政府與企業最忠實的後盾，無論政府推動經貿談判，或企業赴海外投資設廠、併購與拓展貿易，台灣金融業都將全力提供支持。

參與首期募資包括合庫、兆豐銀行、中國信託、元大、土地銀行、彰化銀行、台企銀、台灣銀行、第一銀行、華南銀行、永豐、國泰世華、富邦、台新及玉山等15家公、民營銀行。（編輯：楊凱翔）1150612