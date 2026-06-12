企業赴美融保機制 國銀響應提供跨境金融支持

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（中央社記者蘇思云台北12日電）隨全球地緣政治變化與產業鏈重組趨勢持續發酵，美國成為半導體、資通訊等關鍵產業鏈的重要戰略據點，多家國銀響應「企業投資美國融資保證機制」，盼為赴美企業提供跨境金融支持；中信銀出資7500萬美元，北富銀與國泰世華銀則分別出資2500萬美元。

協助台灣企業赴美投資的「企業投資美國融資保證機制」完成首期募資，國發會今天舉辦「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮。國發會主委葉俊顯表示，共有15家公、民營銀行參與，募資金額達5.75億美元，加上國發基金出資8億美元，首期專款規模達13.75億美元。

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中信銀行響應政策，支持企業深化全球供應鏈布局。國發會「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽約典禮上，由中信銀行董事長陳佳文代表簽署，將以最高級距7500萬美元（約新台幣24億元）出資響應，展現金融業支持企業拓展海外市場的堅定承諾。

中信銀行深耕美國市場，旗下擁有紐約分行、洛杉磯辦事處，同時正在申設洛杉磯分行與德州辦事處，更有美國子行CTBC Bank USA網絡，旗下擁有20家分行，遍布於加州、紐約及紐澤西州，具備跨境專業服務團隊，中信銀行將能有效連結台灣企業與美國在地金融需求，為企業赴美投資提供一條龍式的跨境金融支持。

國泰世華銀具備跨境服務經驗，此次規劃出資金額2500萬美元（近新台幣8億元）投入該保證機制，未來將依照相關規範，在兼顧授信品質與風險控管下，支持企業因應赴美投資過程中的資金調度與營運銜接需求。

在跨境金融服務上，國泰世華銀以全球企業網路銀行Global MyB2B為核心，打造涵蓋財務評估、資金融通，以及後續營運管理的一站式金融服務，協助企業整合海內外帳戶資訊，例如，母公司可透過平台查詢並管理子公司。此外，國泰世華銀也推出多元授信與貿易金融服務，以滿足客戶因應海外投資後的設備採購、營運週轉與供應鏈交易需求。

台北富邦銀行已在5月13日經董事會決議通過，出資2500萬美元參與此項計畫。北富銀表示，美國市場產業生態系完整、市場規模廣大，是台灣企業重要的海外投資目的地之一，此次響應融資保證機制，不僅是對國家政策的支持，更展現北富銀對企業海外發展需求的重視，未來將結合企業金融、跨境授信與風險管理專業，積極協助客戶穩健布局國際市場。

北富銀進一步指出，當前企業赴美投資不只是單一設廠行為，更牽動供應鏈整合、設備採購、營運資金調度及產業聚落成形等多元金融需求。北富銀表示，藉由此次與政府協力，銀行可在兼顧授信審慎原則與風險控管的前提下，為具備實質投資需求及成長潛力的企業提供更完整的融資支持。（編輯：楊凱翔）1150612