企業赴美融資保證 籌13.75億美元

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國發會十二日在台北舉行「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮，行政院副院長鄭麗君（前右六）、美國在台協會處長谷立言（前右五）、國發會主委葉俊顯（前左六）以及十五家簽約金融機構代表等人同台合影。（中央社）

（另開新視窗）

記者陳建興∕台北報導

協助台灣企業赴美投資的企業投資美國融資保證機制完成首期募資。國發會主委葉俊顯十二日表示，共有十五家公、民營銀行參與，募資金額達五點七五億美元，加上國發基金出資八億美元，首期專款規模達十三點七五億美元。

國發會舉辦企業投資美國融資保證機制出資意向書簽訂典禮，葉俊顯致詞時表示，台灣今年一月已與美國簽署投資合作備忘錄（ＭＯＵ），確立台美雙方投資合作機制，未來將以台灣模式與美國進行供應鏈合作，深化雙邊關係，並為共同經濟發展願景及國安戰略目標奠定基礎。

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葉俊顯指出，融資保證機制的核心目的，在於降低銀行授信風險，支持金融機構提供企業融資，協助台灣企業打入美國供應鏈、建立產業聚落，進一步提升台灣科技產業的全球競爭力，同時也有助於拓展國內金融機構的國際業務。

國發會產業發展處長蕭振榮進一步說明，設立融資保證機制主要有兩大目標，一是深化台美夥伴關係，二是協助企業布局美國，並帶動金融業國際化發展。整體方案規劃授信規模達二千五百億美元，由政府與銀行共同分擔風險，保證成數最高可達百分之五十，每期單一企業授信額度最高上限為五十億美元。

蕭振榮並指出，目前國發基金與銀行合計出資十三點七五億美元，可協助企業融資近五百五十億美元，已超過原訂首期目標。金管會及財政部也協助放寬相關規範，包括降低風險權數、調整授信上限及放寬海外廠房融資上限等；保證費率最低可達百分之零點一，為歷來最低水準。