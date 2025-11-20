企業返鄉宜蘭採購10萬支銀柳 加工盆景分助弱勢

宜蘭三星銀柳馳名，可製成可愛盆景。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭三星銀柳年產量可達500萬支以上，占全台8成，鍠麟機械企業負責人洪福良是宜蘭人，返鄉採購10萬支銀柳，除幫助農友，也將加工成盆景分助弱勢，今天在農糧署東區分署見證下，與明慶農產運銷合作社完成簽訂採購合約。

農糧署東區分署林美華說，銀柳不僅是節慶花材，更具備文化象徵、品牌魅力及加工應用潛力，促成這次採購案，顯示產業輔導方向正確，也代表宜蘭銀柳已具備品牌精神、品質穩定性及市場拓展條件。

她說，三星銀柳因得天獨厚的地理條件，在全盛時期種植面積高達120公頃，是宜蘭代表性花卉作物，明慶農產運銷合作社在分署輔導下，於2020年成立「三星鄉花卉產銷班第15班」，主力生產銀柳切花、盆花、龍柳及多元加工產品，期望透過企業合作，拓展相關產業鏈結，提高銀柳產值。

鍠麟機械負責人洪福良說，銀柳象徵繁盛意象，返鄉採購不僅支持在地農業，更期望拋磚引玉，鼓勵更多民間力量投入，並發揮企業責任也推動家鄉農業永續發展，未來除會分送銀柳，也會加工製成盆景分助弱勢，送給育幼院等機構團體應用，感受銀柳在文化、節慶佈置及生活美學的應用價值。

賓客體驗三星銀柳加工製成盆景。(記者王峻祺攝)

企業返鄉採購宜蘭三星銀柳，農糧署東區分署見證簽訂儀式。(記者王峻祺攝)

