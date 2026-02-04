企業追求創新《永續治理，讓大愛永傳人間》

2026台北國際書展，昨天下午座談會，慈濟和天下文化共同出版「永續治理，讓大愛永傳人間」，也同步舉行新書發表。

台大管理學院院長 陳家麟：「許多台灣的企業也都需要做，所謂的ESG，也就是說，他們希望會有一些，社會的公益和影響力，所以我個人覺得說，這樣的課程，其實它不只是對慈濟，它對我們與企業的合作，也包括說，台灣其他的企業，都可以在這裡面了解到說，我們要實際上，發揮我們的影響力，我們要怎麼樣去改變我們社會，都會有新的思維和新的做法。」

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「這個35堂課程，我們就集結成今天這本書，我們希望這個是慈濟永續治理，算是一個先驅，也是拋磚引玉。」

