企業送暖「聽見愛的聲音」 捐贈助聽器助聽損者重拾生活自信

關懷聽損市民、推動友善無障礙社會，高雄市議員陳麗珍7日促成虹韻國際貿易股份有限公司（虹韻助聽器）與諾貝兒寶貝股份有限公司（丁丁藥局）共同捐贈市值約300萬元、共50台進階型助聽器，協助聽力受損者改善生活品質。捐贈儀式於高雄市政府社會局富民長青中心舉行，由高雄市聽障團體及身障團體聯合總會代表受贈，場面溫馨。

↑圖說：陳麗珍議員媒合企業攜手捐贈助聽器，傳遞關懷能量，讓愛被聽見。（圖片來源：高雄市社會局提供）

廣告 廣告

陳麗珍表示，許多聽障或高齡者因聽力退化而影響社交與生活，希望透過此次捐贈，讓更多有需要的市民重新「聽見愛的聲音」，重拾交流自信。高雄市身障團體聯合總會理事長游錦源也感謝陳議員與企業的愛心，強調這份善舉讓弱勢族群能獲得更多協助，邁向更包容的城市生活。

↑圖說： 企業公益捐贈進階型助聽器，低收、中低收入戶聽障需求民眾可洽聽障團體協助轉介（圖片來源：高雄市社會局提供）

社會局指出，高雄約有1萬4千名聽障者，助聽器對於提升人際互動與溝通品質助益良多。此次企業響應公益，共同推動「聽見愛希望工程」，除捐贈助聽器外，並提供聽能照護與專業諮詢服務，期望打造更完善的聽覺照護網絡。社會局也呼籲有助聽器需求的低收與中低收入戶市民，可透過聽障團體評估後轉介虹韻公司，免費獲得助聽器適配服務，讓愛與關懷傳遞到每一位需要的市民。

更多品觀點報導

台電興達電廠高擬真應變演練 模擬天然氣洩漏強化聯防協作

阿里山雲海楓紅夢幻登場 阿里山賓館推「玩攝楓紅假期」限定體驗

