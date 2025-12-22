企業防災專案第3階段啟動 張善政：推動符合國際SDGs標準

照片來源：桃園市政府

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

桃園市長張善政今（22）日出席企業防災訓練教室落成啟用典禮，宣布桃市企業防災專案第3階段啟動。他感謝所有企業夥伴的支持，讓桃園推展企業防災更加順利，並期勉在公私協力模式下，共同推動桃園成為「全國防災模範城市」。

桃市府自兩年前啟動企業防災專案，張善政說明，第1階段引進科學方法進行風險評估及火災煙霧擴散模擬；第2階段逐步推廣至企業實務操作，其中由友達光電提供的企業防災訓練教室，更成為全台企業教育訓練重要場域。他提到，未來第3階段將結合企業防災與ESG理念，推動企業防災符合國際SDGs標準。

廣告 廣告

張善政頒發感謝狀給參與專案6家企業代表，包括友達、台灣美光、日月光、研華、家福及廣積。他指出，消防署今（114）年推動的企業防災SDG認證活動，全台共逾500家企業申請，最終僅7家獲得最高榮譽「卓越獎」，其中桃園就佔了4家，包括美光、日月光及友達2個廠，充分展現桃園對企業防災的重視，以及政府與企業防災合作的成效。

照片來源：桃園市政府

友達光電資深副總經理林挺立表示，友達光電擁有龍潭廠與龍科廠2個重要生產基地，其中龍科廠已率先導入全球領先的技術Micro LED進行量產，未來將持續在桃園深耕此項核心技術。此外，今年友達光電與消防局簽署合作備忘錄，在公司內成立企業防災訓練中心，提供空間與高階設備，可針對火災及煙流等情境進行精準模擬，協助企業檢視安全風險，提升營運韌性。

消防局指出，本專案第2階段已完成多家種子企業輔導，其中台灣美光成果發表顯示專案方法具高度可行性與實務效益，此次於友達光電龍科廠啟用的「企業防災訓練教室」，為專案邁入第3階段的重要里程碑，將作為企業防災教育訓練與實務交流平台，成為高風險事業單位及上市櫃公司重要的訓練基地，促使防災訓練在地化、常態化。

照片來源：桃園市政府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／盧秀燕2028怎麼走？ 楊瓊瓔：她目標就是為了國家好

壽險可運用資金33兆、7成海外 王世堅籲提高回流投資國內建設比重

【文章轉載請註明出處】