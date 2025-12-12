企業面試藏陷阱「非徵才而是探情報」 求職者如何避開成關鍵

圖/TVBS

面試過程中，求職者與企業之間的互動充滿了微妙的權力關係和期望值差異，這不僅關乎人才媒合，也涉及個人隱私與職場倫理問題。許多求職者，特別是女性，經常面臨與工作無關的私人提問，如感情狀態、婚育計畫等；同時，部分企業打著徵才旗號，實則意圖獲取業界情資。面試雙方都在評估未來合作可能性，但如何在保護自身權益的同時，展現專業能力，成為求職過程中的關鍵課題。

企業面試卻打探業界情資，人資:這樣辨。圖/TVBS

上班族Zoey表示，她會在自傳中主動提供過去的經歷、大學兼職內容及工作動機，將想被知道的資訊放在履歷中，避免被問到不相干問題。作為女性，Zoey特別敏感於一些常見的不當提問，例如有無交往對象、結婚打算，甚至近幾年生育計畫等。她認為這些問題雖然表面上關乎請假頻率，但也反映了企業對女性職涯發展的態度。對企業而言，人才能否有效運用是關注重點；對求職者來說，職場環境是否友善則更為重要。

然而，有些企業開設職缺的目的並非真正徵才，而是打探業界情資。人力銀行人資長江錦樺指出，若面試官詢問過於細節的技術流程、客戶名單等資訊，應徵者應該提高警覺。基於營業祕密法，面試者有責任不外洩前公司內部營運狀況，避免淪為他人的諮詢師，同時也能避開不良企業。

辨別企真心徵才的三秘訣。（圖／TVBS）

辨別公司是否真心徵才可透過幾種方式：確認公司資訊揭露是否清楚、回覆求職者的速度是否活躍，以及是否有投放廣告曝光職缺。江錦樺建議觀察職缺的「熱度」，包括開缺時間長短、更新頻率，以及企業是否有「積極求才」標籤或「急徵工作」標示等。

企業公共事務處媒體公關課經理安芷嫻建議，求職者應多方了解產業現況及自身市場定位，搜尋真正有興趣且有機會的職務。面試時可製作個人簡報，幫助面試官快速了解過去經驗，並引導對方注意自己的優勢。

企業面試卻打探業界情資，人資:這樣辨。圖/TVBS

江錦樺進一步提醒，台灣就業服務法第5條明確規定了就業歧視和隱私保護。詢問單身者的結婚計畫、已婚者的懷孕計畫、家庭狀況或宗教信仰等，都屬於不適當提問。若求職者在面試中感受到歧視，可保留證據或及時止損，避免日後遭受不公平對待。

