企業響應共善 日系家電祝福入厝禮

慈濟援建0403花蓮地震的大愛福利社區大樓，日前落成啟用，有日本家電企業響應共善，捐贈176台觸控式摺疊檯燈，作為給入住家庭的祝福禮，象徵光明與希望，照亮受災鄉親的新生活，(11/27)也和佛教慈濟慈善事業基金會，舉行企業共善的簽約儀式。

「簽約儀式。」

來自日本連鎖家電企業，首度和慈濟攜手，為援災安心重建，簽訂企業共善契約。

日本家電企業總經理 山本翔：「因為這樣的緣分(掃地機器人)，才開啟了這一次，花蓮大愛福利社區大樓，企業共善的合作。」

廣告 廣告

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「慈濟跟日本是相當有淵源的，不管是在2011年日本東北大地震，以及2024年1月1號，能登半島的地震。」

開啟合作契機，這次日本企業致贈了176台觸控式摺疊檯燈，作為給0403花蓮地震，剛落成啟用不久，大愛福利社區大樓，入住家庭的祝福禮。

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「我們非常感恩他們針對去年花蓮，0403地震那我們在花蓮，有蓋了一個社會住宅永久屋，那每一戶裡面的檯燈，是由這家公司所提供的。」

慈濟基金會災防組長 劉秋伶：「它有四段式的一個亮度調節，然後同時，它也兼具有可以充電的功能，這個收納上面，也非常方便。」

事實上這家日本企業，長期以來，在國內外對於賑災不遺餘力，基於和慈濟理念相合，樂於交流。

日本家電企業總經理 山本翔：「花蓮發生地震或颱風災害的時候，我們就會思考，有沒有什麼事情，是可以與慈濟一同攜手進行的。」

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「更讓我驚訝的是他們在，賑災上面的一些方向，包括這種賑災食物的永久保存，以及逃生避難包。」

慈濟將拜訪日本企業在台分公司，期待雙方展開更緊密的合作。

更多 大愛新聞 報導：

慈悲行動力 一滴水承載辛巴威的未來

東北季風增強 周五北部低溫13℃

