企業響應折舊政策 買設備可節稅

美國總統川普今年7月簽署「大又美法（OBBBA）」，為企業帶來重要稅收利好，以鼓勵資本投入和持續的創新活動，尤其是在研發領域。該法案多項稅收優惠，對企業財務規畫和資本支出有直接影響。

華裔資深理財規畫師兼會計師Lawrence Pon表示，根據新規，企業可永久享受100%獎勵性折舊政策，允許符合條件的資本投資（如機器、設備及部分軟件）在投入使用當年全額扣除成本。

事實上，根據此前「減稅與就業法案（TCJA）」稅法規定，100%獎勵性折舊政策自2023年起每年遞減20%，並將於2027年結束。此次對折舊政策的恢復，不僅可保障企業此後的折舊優惠，還可追溯至2025年1月19日。對原本計劃僅能享受40%獎勵性折舊的企業來說，這意味著額外稅收優惠。Lawrence Pon認為，政府此舉是為鼓勵企業增加設備及機器投資，持續投入經營和創新，推動企業長期發展。

另外還有一項法案針對企業的研發費用（R&D）。在2022年之前，美國企業可直接扣除研發成本，但TCJA稅法更改規定，要求將費用在五年內攤銷（海外研發費用為15年）。Lawrence Pon依據OBBBA指出，現在自2025年1月1日起，將永久恢復美國國內研發費用的即時扣除政策。企業可對尚未攤銷的研發費用進行加速扣除，對年平均總收入在3100萬美元及以下的小型企業，扣除還可追溯至2022年。他認為，這將直接改善現金流，降低研發成本壓力，鼓勵企業加大創新投入，似乎是為加強美國在高科技領域的全球競爭力有關。

根據OBBBA最新規定，自2025年12月31日起，企業在餐飲開支上的扣除政策有重大變化。Lawrence Pon指出，對於一般辦公室餐飲，如辦公室零食、咖啡以及公司內部午餐與晚餐，企業將不再可扣除。向顧客銷售食品和飲料的場所，同時提供餐食給員工、以及廚房與服務人員的餐食算是例外。不過，為支持海上作業企業，減輕其運營成本，鼓勵相關產業持續發展，漁船、魚類加工船及魚類運輸船的餐食費用可100%扣除。

此外，作為員工薪酬包含的餐食仍可扣除；企業招待潛在客戶的晚餐也可扣除50%；而節日聚會、野餐等內部活動則可100%扣除。

