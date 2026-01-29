企業齊送暖 獨老安心過好年

為了感謝團體及企業的熱心公益，共同關懷高雄市獨居長輩，高市府社會局於昨（廿九）日辦理一一五年度高雄市「雄愛逗陣迎春暖‧獨老樂活賀新年」致贈獨居老人年節禮盒暨感恩儀式，社會局局長蔡宛芬致贈感謝狀給捐助單位，感謝捐助單位長期的關懷與支持，讓獨居長輩在陪伴與分享中，感受溫暖的時刻。

隨著春節腳步將近，仍有許多長輩是一個人過年，社會局結合民政及警政體系透過專業人員訪視及評估，篩選實際獨居老人，並依獨居長輩服務需求，結合長青社區關懷服務隊及社區照顧關懷據點等二百四十個單位，共同提供獨居老人電話問安、關懷訪視、物資媒合、資源連結及特殊期間加強關懷服務，特別在春節前夕致贈年節禮盒，讓長輩也能安心過好年。

廣告 廣告

蔡宛芬局長特別感謝財團法人高雄市陳天保社會福利基金會、高雄市元母洞社會福利基金會、明申工程有限公司、高雄市不動產建築開發商業同業公會、大高雄不動產建築開發商業同業公會及尊邑建設股份有限公司等三十三個民間團體及企業熱心公益，在寒冬之際暖心共同捐助二百八十八萬元，協助高雄市致贈年節禮盒給獨居長輩，讓愛送到高雄每一個角落。

另為因應超高齡社會，一一五年度將擴大與區公所合作進行獨居老人全面清查訪視作業，以找出潛在需關懷之獨居老人，提供適性服務，並鼓勵長輩外出參與社區活動，以增進人際社交互動，活絡身心延緩失能，增加社會參與機會。

隨著高齡及少子女化社會的來臨，使長輩時有面臨獨居、缺乏親人陪伴等問題，如您的周遭有需要關懷的獨居長輩，歡迎與長青中心聯繫，讓長輩得到適切的協助與照顧，洽詢電話○七-七七一○○五五或老人關懷服務專線○八○○○九五七八五。

如獨居長輩於農曆春節期間有急難救助、餐食衣物等需求，社會局緊急聯絡專線一一三，提供獨居長者最即時的關心與協助。