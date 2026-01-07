企業「最愛1學校」！大學品牌力Top10揭曉 成大奪冠軍

記者柯美儀／台北報導

大學學測進入倒數階段，104人力銀行今（7）日公布「2026年大學品牌力」評選結果，由國立成功大學奪下榜首，國立清華大學、國立台灣大學分居第2、第3名。而台科大、北科大則是唯二進入前10名的科大。

大學品牌力前10名出爐

104人力銀行指出，本次大學品牌力調查整合學校知名度、學生好感度等面向，設定12項核心指標，並透過大數據資料庫、企業問卷、大專校院校務資訊公開平台及國際評比等公開資料，進行綜合評比。

整體排名前10名依序為成功大學、清華大學、台灣大學、陽明交通大學、台灣科技大學、中山大學、台北科技大學、政治大學、中央大學及中興大學，其中中興大學為首度擠進前10名。

哪些學校最受企業青睞？

此外，調查也針對企業在聘僱特定領域大學畢業生時的偏好，評選各學門的「最佳學群獎」前3名。結果顯示，台灣大學表現最為亮眼，共拿下15席，在文史哲、外語、生命科學、生物資源、地球環境、社會心理、財經、資訊、管理、數理化及醫藥衛生等學群皆名列第一。

政治大學取得7席，並在法政學群居冠；成功大學拿下6席，其中建築設計與工程學群奪下第一；清華大學則在工程、資訊及數理化學群穩居前3名。

獲得2席的學校有陽明交通大學生命科學、資訊學群，吳大學法政、財經學群及台灣師範大學教育學群第一、文史哲學群前3名。各學群獲得1席的學校，則包括世新大學大眾傳播學群第一、銘傳大學大眾傳播、文藻外語學群、中興大學與屏東科技大學生物資源學群、中央大學地球環境學群、輔仁大學社會心理學群、東海大學建築設計學群、彰化師範大學教育學群，以及台灣體育大學、國立體育大學與高雄餐旅大學的遊憩運動學群，另有台北醫學大學、中國醫藥大學醫藥衛生學群及台藝大、北藝大藝術學群入榜。

