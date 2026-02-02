企業14年捐車不間斷 「白京17號」救護車進駐復興分隊

深耕台南多年的在地企業白京建設，持續以實際行動回饋社會，自民國102年起年年捐贈救護車給台南市政府消防局，善行至今邁入第14年從未間斷。今（2）日下午於市府二樓廣場舉行最新一輛救護車「白京17號」捐贈儀式，由董事長陳蓉楨與總經理吳至宏代表捐贈，市長黃偉哲親自受贈並頒發感謝狀，感謝企業長年守護市民生命的無私付出。

白京建設自創立以來，除了投入安全住宅興建，更將「守護家園」的理念延伸到公共安全領域。自第一輛救護車捐出至今，已累積捐贈達15輛。本次加入服勤的「白京17號」將配置於勤務量龐大的復興分隊，車上配備新式急救設備與電動擔架，可有效減輕救護人員搬運病患時的身體負擔，同時提升到院前醫療品質與效率。

黃偉哲表示，白京建設長期投入社會公益，是台南企業典範，這份持續14年的愛心不僅溫暖人心，也讓城市的緊急救護量能更為強韌。他強調，市府一定善用每一項民間資源，在消防局團隊努力下，台南救護績效已躍升為全國指標。

圖說：台南市長黃偉哲頒發感謝狀表揚白亰建設長年投入公益，攜手提升緊急救護量能，守護市民生命安全。(圖片來源/台南市政府提供)

隨著城市發展與人口活動增加，緊急救護需求逐年攀升。市府統計，自111年起台南救護車出勤件數已連續四年突破10萬件，114年更達10萬9,319件，平均每輛救護車一年出勤近1,800次。在高強度勤務下，救護品質仍持續提升，顯示民間捐贈設備發揮關鍵效益。

在提升急救成功率方面，成果同樣亮眼。到院前心肺功能停止（OHCA）急救成功率已由105年的23%提升至114年的35.38%，108年至114年間成功挽回超過3,300條生命，其中600多人康復出院，為無數家庭帶來重生希望。針對急性心肌梗塞（STEMI）患者，市府自109年完成61輛救護車配置12導程心電圖機後，114年在救護車上完成心電圖檢查2,259人次，成功篩檢出115名患者並即時送醫，大幅縮短黃金救援時間。

除了設備精進，消防局救護人員專業能力也獲得國際肯定。109年至114年間培育7名「十大傑出救護技術員」，並於114年代表台灣參加亞洲緊急醫療救護協會救護競賽，勇奪亞洲第三名，展現台南救護已具國際水準。

隨著「白京17號」正式投入服勤，復興分隊救護能量再添生力軍。黃偉哲再次感謝白京建設長期支持，並強調市府將持續精進救護裝備與技術，攜手民間力量，共同守護大台南市民的生命安全。

