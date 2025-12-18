企業ESG投入到社區保育共生 新竹分署綠網成果分享會展現實踐力！

▲新竹分署攜手公私部門，集結中央、地方、企業與社區多元夥伴，呈現台灣西北部國土生態綠網跨域推動的具體成果。(新竹分署提供)

【記者 李宏燁／新竹 報導】台灣西北部淺山丘陵、海岸濕地與溪流，不僅是珍貴的生物棲地，更是守護我們家園的天然屏障。農業部林業及自然保育署新竹分署17日在集思竹科會議中心舉辦「台灣西北部生態綠網保育策略實踐及跨域拓展計畫成果分享會」，這場成果分享會超過百人參與，規模更勝以往！匯集了政府機關、學術單位、企業夥伴與民間NGO團體及在地社區的力量，共同見證了歷經四年、橫跨桃園、新竹、苗栗地區、累積串聯114個公私部門，從淺山到海岸的生態保育實踐成果，宣告一個更具韌性、人與自然和諧共存的「國土生態綠網」已逐步成形 。

廣告 廣告

從淺山到河川：以自然為本回應國土課題的實踐經驗

成果分享會上半場聚焦於「生態植被復育與棲地網絡串聯」，多位講者從不同專業視角分享實務成果。內容涵蓋分署與林業試驗所共同推動的苗南丘陵稀有植物復育、桃園埤塘水生植物保育行動，以及透過道路改善工程降低石虎路殺風險的案例，顯示在開發與保育之間，仍可透過設計與管理找到平衡點。此外，農村水保署臺中分署與水利署第二河川分署也分享如何將「以自然為本解方（NbS）」導入集水區治理與河川調適計畫，透過生態工法、洪氾空間保留與河岸植被營造，同時回應防災需求與生態棲地功能。這些案例不僅回應2022年聯合國生物多樣性公約「昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架」的行動目標與方向，包括：綜合空間規劃、生態復育與連結、氣候變遷調適與減災、都市藍綠帶連通等，也展現跨機關合作逐漸累積的實質成效。

▲企業、公部門與民間團體於成果分享會中交流ESG投入與關鍵物種保育行動，展現跨域合作推動生物多樣性保育的實踐力。(新竹分署提供)

企業、社區走進綠網，讓保育成為生活的一部分

「公眾參與推動里山里海」與「淺山生態系關鍵物種保育」場次主軸則以呈現綠網如何走進社會與生活的案例，由智邦科技等企業代表分享結合ESG策略投入造林、生態調查與城市生態行動的經驗，說明企業角色不再只是資源提供者，而是長期參與的合作夥伴；地方政府與民間團體則分享赤腹游蛇、石虎及河川關注物種的保育推動歷程，強調監測、棲地管理與民眾溝通缺一不可。而在活動場外設置的社區成果攤位，也讓綠網理念以更貼近人心的方式呈現——「桃園新屋愛鄉協會」展示石滬修護與里海文化的行動成果，「桃園市環境資源教育推廣學會」分享水生植物保育與環境教育推廣經驗，「田鱉田」則透過友善農耕與大田鱉棲地保育故事，訴說農業、生態與地方經濟共生的可能性，吸引與會者深入交流。

新竹分署分署長夏榮生表示：「國土生態綠網不只是一項保育政策，而是一條重新連結人與自然的行動路徑。新竹分署轄區橫跨淺山、平原、濕地與海岸，正是檢驗跨域合作能否真正落地的重要場域。我們期待透過公私協力、社區參與與以自然為本的治理方式，讓保育不再只是單點成果，而是能持續擴展、彼此支撐的國土韌性網絡。」

▲透過展示與互動交流，社區代表分享里山里海與保育共生的在地故事，讓國土生態綠網理念更貼近民眾生活。(新竹分署提供)

生態與永續的交響曲：跨域合作的力量

新竹分署表示，本次成果分享會不僅是對既有行動的回顧，更是一場面向未來的邀請。國土生態綠網並非單一計畫，而是一個持續演進的合作平台，藉由綠網政策的制定與推動，橫向整合中央、地方機關，並結合企業ESG、社區參與及民間專業力量，讓更多保育行動能在既有軸帶上發芽、擴散。透過不斷累積的實踐經驗，新竹分署期盼讓綠網成為支撐生物多樣性、促進自然正向改變的重要基礎，也讓人與自然之間，一起建立更穩固、長久的連結。