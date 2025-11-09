企業ESG×食農教育 新北打造場域教案新典範

金寶電子企業同仁參加深坑一日農業體驗。(圖:新北市農業局提供)

新北市農業局九日表示，金寶電子公司與深坑區農會合作將企業ＥＳＧ與食農教育議題結合，日前號召五十位企業同仁前往深坑茶園，親身走入田間，透過採茶、製茶、米食製作與茶品品鑑等實作課程，理解在地茶農文化與友善耕作，實地體驗「從田間到餐桌」的食農精神，展現企業ＥＳＧ行動與在地農業共好。

課程以「走進茶園—動手實作—品飲識讀」為主軸，依序安排茶園導覽、採摘方式講解與鋤草體驗，午後銜接在地米食課程與溫網室製茶流程，最後於阿柔倉庫進行深坑豆腐文化介紹與手作，讓學員以五感認識茶樹生長環境、製茶步驟與飲食文化脈絡，串連產地、社區與產銷鏈，形成可持續發展的企業與場域合作模式。農業局也將各食農教育場域中的實作經驗與學習動能轉化為常態教案課程，讓企業、學校與民眾都能在不同場域中延續「從田間到餐桌」的深度學習。

目前已推出超過二十套場域特色教案，並完整對應一０八課綱三大面向，包含「磺火捕魚文化」、「遠足農場的快樂咕咕雞」、「柚香四溢的秘密花園」等代表性教案，累積學校師生實作與回饋，並上架農業局網站開放教師與食農教育場域運用。此外也結合線上平台PaGamO，把教案轉化為互動題庫，推出「食農教育快閃挑戰賽」，吸引全國逾三萬名學生線上參與，並持續導流至全市食農教育場域的實地體驗。

農業局表示，新北市以「食現新北，種下未來」為願景，從課程推動、場域輔導到師資培訓，打造全民參與、世代共學的食育力城市，實踐永續農業共好的目標。