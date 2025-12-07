企鵝時刻：跳入天命海域，不會飛也能抵達遠方

《企鵝時刻》這本書中寫了許多關於企鵝與人類之愛的表現形式。愛，是所有關係的總和——與自我的關係、與親密周遭的關係、與「群體」的關係、與社會的關係、與生命的關係，乃至與宇宙萬物的關係。(圖片來源/pexels)

有非常多人堅信，不能對自己太有自信。這是一種極為普遍的信念——連我也很能體會，那就是：「我不夠好。」

這是怎麼來的？我們童年時期是否都缺乏被讚美？關於這個問題，我已思索許久，也與許多心靈導師和治療師談過，成因當然複雜，這當中包括創傷經驗和個人因素。

請注意，接下來這個解釋，雖然簡單到近乎直白，卻恰恰道破了我們為何總覺得自己不夠好（受損的自尊心）的關鍵：我們之所以認為自己比別人差，純粹是因為我們清楚自己每一個缺陷，卻只看得見別人表面的完美！

什麼？沒錯，我們之所以覺得自己不夠好，是因為每當我們產生正向感受和經驗時，腦海中總會出現另一個聲音，而我們無法不去在意。例如，只要一開口說話，內心就會有另一個聲音同步低語：「哎，事情怎麼可能那麼簡單？」、「希望對方沒發現我其實是在懷疑自己。」甚至是「其實我昨天才剛說過完全不一樣的話耶！」

說穿了，我們百分之百接收盤旋在腦中的垃圾思緒。每一個反覆猶豫、每一個善意謊言、每一次我們明明下定決心卻又沒有堅持的事……這些念頭我們都再清楚不過，至於別人腦中那些亂七八糟的念頭，幸好我們不會全部買單！頂多知道他們做過哪些蠢事、說過什麼傻話——但這些頂多只占內心那些陰暗、嫉妒、惡意念頭的百分之五十而已。

正因為我們百分之百清楚自己所有的爛念頭，對別人腦中的垃圾卻只知一半，於是便草率地斷定：「我們比別人糟糕兩倍！」——但事實上，根本沒有這回事！

人在自己的思緒中偶爾會感到混亂、矛盾甚至煩躁，其實這真的很正常，不過，也不必向所有人坦白這些情緒！（幸好，別人也不會把他們真正在想的事情統統告訴我們。）

不必為此苛責自己——因為每個人都一樣！人無可避免地成為自己的情報員，既是傾聽者，也是竊聽者。我們很難關掉自己腦海中的思緒洪流，正因如此，才需要像正念靜心這樣的練習。許多人嫌這種方法浪費時間，便試圖以酒精淹沒腦海裡的喋喋不休——不料愚蠢的思緒，偏偏是個游泳好手呢！

幸福的健康藝術在於不過度認真看待，別把自己太當一回事；但即使你沒那麼偉大，也別把自己縮得太小，或許你已比自己膽敢相信的，更靠近屬於自己的天命。

試著靜下來想一想：一切都很安好，如其所是，從自己、別人、環境，到整個世界都是。至於那些瘋狂的念頭呢？別讓它把你逼到發瘋，也別被自己逼瘋。

小時候，我們都在嘲笑〈國王的新衣〉這則故事，想不通大人為什麼連這麼明顯的事情都看不見——直到我們自己也長大成人。

無論此刻你正處於人生的哪個階段，或許有些課題離你尚遠，有些課題就在眼前，正讓你焦頭爛額——取你所需，餘者留人，資源足夠人人享用。

但故事還沒有結束唷！因為有另一個問題比「我什麼時候才能活在天命裡」來得更為重要，那就是：我想活成一個什麼樣的人？

什麼是你的足跡？

無意之間，企鵝在雪地留下了足跡。從形狀和紋路之中，可以窺知牠們一路前行的方式——有時用肚子滑行，有時搖搖擺擺地直立行走，有時則小心翼翼、步步為營，尤其當腳掌必須托穩一顆蛋的時候。牠們的足跡不斷變化，風雪將其雕琢成絕美的藝術品。

這幅畫面提醒了我：每一個人通常都在無意之中留下足跡。而當中，最恆久長存的是我們在他人心中留下的印記，有時很痛，但願更多的是——藉由我們所言、所行，所刻下的美好痕跡。

之前的所有章節，都是為了幫助你探尋自我、找到屬於自己的天命。如今來到最後的衝刺階段——這或許在人生的狂飆期不易察覺，但到了人生下半場，會越來越清晰。對許多人來說，人生的視角總會在某一刻徹底翻轉，從不停追逐「我還能成就什麼」的倉鼠滾輪，轉向提問：「我想留下什麼，才具有永恆的價值？」

醫師暨治療師呂迪格．達爾克（Rüdiger Dahlke）對這樣的轉變，提供了一個絕妙的比喻，大致意思是說人生像一場足球賽。在上半場，你擔任前鋒、主攻射門，得了很多分；但如果你沒有意識到在中場休息後，兩隊早已交換了場地，那麼下半場時，你只會不斷射進烏龍球——送分給別人，害到自己。

好有趣的視角轉換！現實中也不乏這樣的例子——有些人出於對自己的不尊重，自行用屁股撞倒了自己的雕像，抹煞先前立下的成就與功績。

人類或許是唯一能沿著時間軸，自由回溯與前行的物種。我們將意識投射到未來，從那裡回顧人生，並且問自己：我想要活成一個什麼樣的人？在生命的盡頭，我會以什麼自豪？什麼可以帶給我幸福？此刻的我該追尋什麼方向、轉向哪一條道路？該毅然捨棄的又是什麼？

「前人」這個詞，可以讓我們聯想到先行者、為我們「開路」的人所留下的足跡。如此想來，一部分的「過去」其實就鋪展在眼前那清晰可見的坦途上。沿著既有的道路繼續前行固然輕鬆自在，但這真是我們的目標嗎？如果沒有路能通往想去的地方，那麼你的任務就是去開闢一條新路，並為後人留下新的足跡。換句話說，如果條條大路都通羅馬，是不是得先想一想：羅馬，真的是我想去的地方嗎？

既然生命有限，我們到底何時才肯開始好好生活？

我在《企鵝時刻》這本書中寫了許多關於企鵝與人類之愛的表現形式。愛，是所有關係的總和——與自我的關係、與親密周遭的關係、與「群體」的關係、與社會的關係、與生命的關係，乃至與宇宙萬物的關係。我們每一天都可以「很有愛」地與自己、與他人、與眾多的人相處。遇到停電和你自己的電池沒電，就算社群媒體上有五百個朋友，對現下的情況來說也毫無幫助。去熟悉一下你的左鄰右舍吧，很值得，別等到對簿公堂了才認識他（笑）。

或許愛的最高境界是無我，或許生命的關鍵並不在於永生不死，而是生命如何傳承、愛如何傳承——還有更好的可能嗎？

把事情想透了就會明白：不朽的生命無比乏味。一切都將算不了什麼，沒有意義也沒有關係，每個瞬間都變得同等重要，因而也同等微不足道。

若能夠接受「萬物有時」的概念，便能自動聚焦於那些還能讓你覺得有價值的事。凡是以愛收穫、以愛傳遞的一切，凡是我們曾向人們展示和解釋的、曾播種和種植的、曾孕育和證實的——這些才是永恆。

當你成為自己心目中最好的企鵝，只需振翅一次，便能在寬廣的意識海，激起一陣「沒有你就不會發生」的波濤，而我們該做的就是這些。一代新人換舊人，後浪也會推前浪，那時的你不再興風作浪，而是回歸浪花，融於比你更浩瀚的存在。

總有一天，你會是浪花、是海洋。人生海海，也許你會飛得比企鵝還要輕盈，飛向某個地方——至於是什麼地方就沒人知道了，但這樣也很好。

