企鵝生存警報！最新研究揭暖化加劇極端氣候威脅

正值COP30氣候峰會期間，關心企鵝的存亡問題。科學家分析30年來的海洋與大氣數據發現，南半球18種企鵝正面臨極端氣候綜合影響，威脅日益加劇。隨著暖化加速，未來幾十年企鵝恐遭遇更頻繁、更強烈的極端事件。呼籲立即強化南極保護、保育企鵝刻不容緩。

從海裡飛躍上岸，成群結隊在南極冰原上滑行，皇帝企鵝是世界上體型最大的企鵝品種。然而在過去十五年間，牠們的數量已減少四分之一，被國際自然保護聯盟列為「近危」物種。

廣告 廣告

英國南極調查局海鳥生態學家拉特克利夫表示：「現有證據顯示皇帝企鵝的確正在減少。考量海冰變化的趨勢，這樣的結果並不令人意外。牠們與幾次大規模死亡事件有關，例如南極半島西側海冰減少，而這通常與極端天氣有關。」

刊登於《全球變遷生物學》的最新研究，分析了自一九九三年到二〇二三年、長達三十年的海洋與大氣數據。研究指出，南半球共有十八種企鵝正面臨極端氣候事件帶來的複合威脅，壓力逐年升高。

海洋科學研究所首席作者吉梅諾解釋：「從極端事件的累積強度來看，非洲企鵝與誘惑企鵝在陸地面臨的壓力更大。如果從海洋角度觀察，皇帝企鵝與阿德利企鵝承受的極端事件強度則明顯更高。」

生活在南極洲的巴布亞企鵝，眼睛延伸到額頭的白色斑紋讓牠們有「白眉企鵝」與「紳士企鵝」的稱號。這個物種過去曾被列為「近危」，但近年族群回升，在二〇一八年重新被評為「無危」。不過其他企鵝種類的命運沒有這麼樂觀。

拉特克利夫指出：「南極半島的巴布亞企鵝族群成長得很快，亞南極島部分地區的皇帝企鵝也有類似情況。然而有些物種在牠們的分布範圍內大幅下降。頰帶企鵝就是其中之一，在包括南極半島、南昔得蘭群島和南奧克尼群島的斯科細亞海區域，牠們的數量都在減少。」

研究發現，多數企鵝受到的威脅並非來自單一事件，例如單純的熱浪，而是來自陸地與海洋的複合氣候影響。科學家警告，隨著地球持續暖化，這項趨勢恐怕還會加劇。不過有些企鵝已在困境中找到生存方式。

吉梅諾補充：「加拉巴哥企鵝相當特別。從各項指標來看，牠們受到極端事件的影響最深，但從長期趨勢觀察，牠們是唯一沒有面臨影響加劇的物種。這顯示牠們已經適應了這些極端氣候，因此能更有效地應對。」

研究最後警示，未來幾十年所有企鵝物種都將遭遇更強烈、持續更久、出現頻率更高的極端氣候事件。科學家呼籲必須立即強化南極環境保護，減輕海上極端事件的衝擊，並恢復企鵝的棲息地，否則後果將不堪設想。

更多 TVBS 報導

史上最慘熊害！日本死傷220人 防熊套案出爐

原住民闖COP30抗議爆衝突 巴西辦峰會砍雨林造路

極端氣候挑戰！台灣電力攜手能源工程協會 強化台灣電網韌性

今天秋天.明天冬天 極端氣候大亂日本餐桌

