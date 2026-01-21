「企鵝總統啵樂樂」吸睛！穩坐韓國票房27天 TOP 10！ 全新電影版台灣看得到

《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》將在2月6日在台上映。車庫提供

曾在2013年締造463萬觀影人次驚人紀錄的《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂》，推出第10部電影版作品《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》，中韓文版將於2月6日在台上映！

《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂》曾以宇宙、恐龍世界、寶島、海中等為題材，已經超越原本的電視動畫系列，在大銀幕上攻占各年齡層觀眾的心，成為韓國最具代表的動畫品牌！

《淘氣小企鵝啵樂樂》第10部劇場版全新登場。車庫提供

《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》於韓國上映27天內，在強片圍攻之下，仍穩占票房TOP 10！最終票房為22億2千萬韓元，在韓國知名電影網「NAVER MOVIE」觀眾評分高達8.17分，MEGABOX電影院觀眾滿意度為8.6分，CGV電影院觀眾滿意度更是高達97%，口碑沸騰！

廣告

韓國觀眾們強烈推薦：「不只是小孩，連大人看了也覺得超愉快的家庭動畫！」、「連父母看了也很喜歡的啵樂樂動畫！」、「露比真的是最棒的朋友！」、「沒想到露比那麼擅長烘焙！」、「裡面的每一個甜點看起來都好好吃！」、「啵樂樂真的好愛他的朋友們，最後真的太感動了！」

《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》將展開甜點大冒險。車庫提供

《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》故事敘述因為魔女「邦妮」的魔法，聖誕老公公竟變成人偶！將讓今年的聖誕甜點完成的魔法材料「聖誕老公公配料」，若無法被送到甜點王國的話，聖誕節就會消失！啵樂樂和朋友們於是代替聖誕老公公前往甜點王國，沒想到在冒險途中，珀比和佩蒂竟變成人偶，而且壞蛋「巧克力歐博士」竟還以巧克力覆蓋整座甜點王國！究竟啵樂樂和朋友們能守護期待已久的聖誕節嗎？比想像中更甜蜜又刺激的甜點大冒險即將展開！



