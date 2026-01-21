企鵝繁殖季提早恐致物資不足 學者認為與暖化有關

南極企鵝的繁殖時間通常在夏季，大約是11月到2月，這是牠們築巢、孵蛋和育雛的關鍵期。不過科學家發現，在2011至2021年間，企鵝的繁殖時間提早了10到24天。

由於南極受到全球暖化影響，當地在這10年間平均溫度就上升了攝氏3度，科學家認為，兩者可能有關連。

牛津大學學者、研究主持人馬丁內茲表示，「繁殖的時間必須剛好發生在環境資源最多的時候，這意味著幼鳥有更多食物可以好好長大，但也和降雨、土壤有關係。」

繁殖時間提前，代表小企鵝孵化的時候，並不是食物和生存空間最充裕的時候。科學家擔心，生存競爭可能變得更為激烈。不過，企鵝族群究竟會出現什麼樣的變化，還需要科學家長期研究。

鏡頭轉到智利因為環境變遷而受害的動物，還有在大火中走失的貓貓狗狗。智利在上週爆發森林大火，已經焚毀2萬5000公頃的土地、有5萬人撤離。人類慌忙逃命，卻有許多貓狗被遺落在原地，無法自行逃脫。無論是警方還是民間，都出動獸醫，救治這些受到大火侵襲的毛小孩。

民間獸醫志工艾絲柯芭指出，「很多被燒傷的動物出現，大家開始清除瓦礫、可能要重建家園的時候，更多被燒傷的寵物就會出現，特別是耳朵、腳掌被燒傷的貓狗，必須小心照料牠們。」

隨著氣候變遷日益嚴重，不只人類受到影響，和我們一起住在地球上的動物也深受其害。