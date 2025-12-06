伊利諾州新法繞過聯邦 自行制定疫苗施打準則
伊利諾州州長普立茲克(J.B. Pritzker)2日簽署一項法律，讓伊州可以繞過聯邦政府，自行制定疫苗接種與保險公司承保準則。普立茲克簽署這項開創性法律之後三天，衛生部疾病防治中心「免疫實踐諮詢委員會」(ACIP)表決通過不再建議新生兒在出生24小時內接種第一劑B肝疫苗。
「華盛頓郵報」報導，伊州是少數由民主黨領導並自行訂定疫苗評估系統的州之一，藉此回應部分公衛官員對川普政府將疫苗科學政治化的警告。
衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)今年6月解散聯邦疾病防治中心(CDC)轄下獨立機構 ACIP的成員，並指派對疫苗抱持懷疑論觀點的對象擔任委員。
重組後的ACIP今年9月投票決定限縮新冠疫苗的接種資格，本周又對新生兒接種B型肝炎疫苗的做法提出修改，並探究兒童疫苗是否與過敏等疾病增加相關。
普立茲克2日在法案簽署記者會上表示，伊州有必要保護居民的健康，因為「關於疫苗的陰謀論和危險的假資料正在華盛頓流傳」。
聯邦衛生部發言人尼克森(Andrew Nixon)3日批評普立茲克和其他民主黨領袖「破壞公眾對公衛的信任，不該對政策指指點點。」
尼克森發出聲明表示，「川普政府和甘迺迪部長正在重建公眾信任，將每一項政策都建立在嚴格的證據和黃金標準的科學之上，而非以失敗的新冠肺炎疫情政績做基礎。」
伊州新法將賦予州公共衛生部門權力，使其能夠根據自身專家諮詢委員會的建議頒布疫苗指南，打破過去依循ACIP建議的慣例。
伊州法律也規定，無論CDC做何決策，受該州監管的保險公司都必須為伊州居民提供該州專家小組建議的疫苗。
明尼蘇達大學感染症研究與政策中心(CIDRAP)的「疫苗完整計畫」(Vaccine Integrity Project)發言人格里菲斯(Kevin Griffis)表示，這些措施允許伊州在聯邦公衛機關採取行動違背長期堅守的公衛標準時，可背離聯邦指導方針。
格里菲斯指出，這是許多州目前面臨的問題，各州努力釐清「我們如何才能維持一個以數據為基礎，而非建立在意識形態上的系統」。
