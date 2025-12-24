伊利諾州長簽署協助死亡法案 良十四世：深感失望

天主教教宗良十四世(Leo XIV)23日批評美國伊利諾州州長普里茨克(JB Pritzker)簽署法案，准許部份罹患絕症的成人在醫療協助下結束生命，這是這位教會領袖罕見地干預政治。

良十四世是首位美國教宗，他在羅馬南郊岡多福堡(Castel Gandolfo)的寓所外告訴記者，他對普里茨克簽署這項措施「深感失望」。

這位出生於芝加哥的教宗在回答有關這項措施的提問時說，「令人遺憾地…他決定簽署那項法案」。「我對此感到非常失望」。

良十四世上個月曾在梵蒂岡和普里茨克見面，表示他「非常明確地」和這位州長討論了這項法案。

身為全球14億天主教徒領袖的教宗，通常會避免對地方政治議題發表評論。

這項將在明年9月生效的伊利諾州法案，讓預期生命只剩6個月或更短的絕症患者，可以選擇要求醫療處方來結束他們的生命。

天主教會教導人們，從懷孕到自然死亡，生命都是神聖的，反對墮胎、死刑與協助死亡措施。(編輯:王志心)

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。