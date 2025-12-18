伊卓瑞斯艾巴遭牽扯恐怖行動 《劫持驚魂錄》再陷狹持危機

《劫持驚魂錄》（Hijack Season 2）將於 Apple TV 2026 年 1 月 14 日全球上線。（圖／Apple TV提供）

由金球獎視帝的伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）領銜演出並擔任監製的 Apple TV 全球熱門驚悚影集《劫機七小時》（Hijack），續作《劫持驚魂錄》（Hijack Season 2）日前釋出全新預告；伊卓瑞斯艾巴在第一季中化身「談判專家」扮演一位「不尋常的英雄」，成為阻止空中劫機事件的關鍵人物，而在全新一季，將延續第一季令人屏息以待、分秒必爭的高壓張力，迎來一場更危險、更難預測的全新劫持危機。

《劫持驚魂錄》場景從萬呎高空轉移至德國柏林，一列行駛中的火車遭到挾持，數百名乘客命懸一線。「在這列火車上，每個人都是嫌疑犯。」預告以高強度動作場面和實時推進的懸疑節奏展開，緊張氛圍全面升級。伊卓瑞斯艾巴所飾演的「山姆」再度迎來更加棘手的事件，面對炸彈威脅與連環危機，每一個決策都可能引發致命後果。

《劫持驚魂錄》由《亞森羅蘋》、《刑案偵訊室》編劇喬治凱（George Kay）和《刑案偵訊室》、《尋真者》導演吉姆菲爾德史密斯（Jim Field Smith）共同擔任製作人，伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）擔任監製，原班人馬再度集結攜手打造，延續原班團隊與高規格製作，帶來更高張力、更震撼的危機篇章。

《劫持驚魂錄》（Hijack Season 2）將於 Apple TV 2026 年 1 月 14 日全球上線，首播前兩集，每周三更新一集。

