伊娃葛林重磅加盟《星期三》 演出瘋狂姑姑嗨喊：迫不及待

【緯來新聞網】串流平台Netflix熱門影集《星期三》（Wednesday）第三季即將登場，法國女星伊娃·葛林（Eva Green）確定加入卡司，飾演奧菲莉亞姑姑，也就是莫提霞（Morticia Addams）的神秘失蹤姊姊。

伊娃葛林重磅加盟《星期三》。（圖／翻攝IG）

伊娃·葛林以《怪奇孤兒院》與《黑影家族》等黑色奇幻作品聞名，此次在《星期三》第三季中飾演從未現身的奧菲莉亞·佛倫普（Ophelia Frump），她是女主角星期三與普茲利口中的姑姑。她的加盟也代表與導演提姆·波頓（Tim Burton）再度合作。



節目創作者艾爾·高夫（Al Gough）與邁爾斯·米拉爾（Miles Millar）向Netflix官方Tudum表示，伊娃總是能在螢幕上展現獨特且充滿張力的魅力，優雅、神祕又難以預測，這些特質使她成為詮釋奧菲莉亞一角的完美人選。他們期待她將如何重塑角色，並進一步擴展《星期三》的世界觀。



伊娃表示，能夠加入這個幽暗又聰明的世界她感到非常興奮，她說自己迫不及待要為亞當斯家族帶來屬於她的瘋狂風格。



雖然觀眾直到第二季最終集才第一次見到奧菲莉亞的身影，畫面中她戴著花冠背對鏡頭，在牆上塗鴉寫下「Wednesday must die」，但奧菲莉亞的陰影早已籠罩整個劇情。第二季中，莫提霞多次提及這位失控後失蹤的姊姊，她擁有與星期三相同的「渡鴉」能力，並引發星期三能力喪失與黑淚流淚的相似症狀。當莫提霞在季末將奧菲莉亞的日記交給星期三後，星期三立即觸發了可怕的幻象，畫面中奧菲莉亞被囚禁在外婆赫絲特（Joanna Lumley 飾）古堡中的地牢，為第三季埋下重重謎團。



米拉爾表示，奧菲莉亞的消失在莫提霞的生命中留下難以癒合的空缺，也伴隨著無數未解的問題，她的回歸將如同一顆震撼彈擊中亞當斯家族。高夫補充說，他們早就計畫以意想不到的方式在第二季最後一集中讓觀眾一瞥她的存在，並以此作為第三季的鋪陳起點。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

VERA相隔2年推出新專輯 全員挑戰「辣帥風」

劉冠廷金馬獎重現電影「屋頂墜落」 真實瞬間苦曬3小時