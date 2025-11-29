伊州天然氣飆漲計畫 商務委員會大砍近半漲幅

伊利諾州商務委員會(Illinois Commerce Commission, ICC)日前裁定，大幅削減Nicor Gas原擬提高的3.143億元天然氣費率，減幅近47%，芝加哥郊區的許多用戶，暫時不需承受能源帳單飆升的壓力。根據委員會裁決，Nicor的費率上調被削減了1.465億元。一般住宅用戶自明年1月起，每月平均僅增加約4.25元。

ICC主席史考特(Doug Scott)表示：「委員會的責任是平衡伊州公用事業公司與消費者的利益。在仔細審查Nicor提出的計畫後，委員會決定只核准必要且合理的專案。」

Nicor於今年年初提出伊州史上最大規模的天然氣費率上調申請，理由是需要汰換老舊管線、更新技術以服務用戶。消費者團體批評，這已是該公司八年間第五次調漲。

ICC行政法官在10月建議，將Nicor的費率上調由3.143億元削減至2.04億元；而委員會的最新裁決，更進一步將其降至約1.68億元。

伊州非營利消費者倡議組織Illinois PIRG主管史卡爾(Abe Scarr)提到，雖然調降費率讓人欣慰，但2017年以來，Nicor已經第五次調漲費率，若不干預，天然氣帳單仍將持續上升。他說，伊州亟需推動安全、潔淨能源的管理型過渡，以供暖使用。

在同一天，ICC也將Ameren Illinois擬提高的1.288 億美元費率削減5580萬元，減幅達43%，同時調降該公司資本報酬率至9.6%。Ameren Illinois為伊州中部及南部約81.6萬天然氣用戶提供服務。

Nico服務芝加哥郊區及北伊州約230萬用戶。住戶天然氣費帳單包括供氣與配氣費用，核准的1.68億元費率上調主要反映在配氣費上，占總費用約一半。Nicor發言人郭爾茲(Jennifer Golz)表示，依初步計算，一般住戶每月帳單增加不到4.25元，全年總額上漲幅度不到5%。

芝加哥地區今年能源用戶已面臨雙重壓力：配氣費上調與能源價格飆升。Nicor今年4月的供氣價格曾達每熱單位0.58元，較去年同期上漲71%；11月仍為0.39元，年增幅近40%。

