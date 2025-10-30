伊州自營健保交易平台 11月1日上路

盡管聯邦針對醫療健保的額外補助方案懸而未決，但伊利諾州自營健保交易平台GetCoveredIllinois.gov，鼓勵州民從下月起先行在該平台選購新年度健康保險，屆時「只要國會一通過，我們會立刻讓補助上路。」

該平台已獲聯邦核准，從今年11月1日起啟用使用，不再使用聯邦平台HealthCare.gov。開放投保期從下月初持續至明年1月15日。

GetCoveredIllinois.gov主任溫特斯表示，建立自家平台後，可更靈活協助民眾，例如收入變化時更順暢地在白卡與交易平台間轉換保險；也能針對特定族群開放特別投保期。例如，懷孕婦女可全年隨時投保，未投保者在報州稅時也可一併申請健保。

溫特斯指出，若國會在開放期結束後才延長補助，伊州仍可開設特別登記期；若補助延長後民眾已購買保險，州府將協助保險公司調整費率，確保民眾享有折扣。「我們鼓勵大家不要等，先投保。」他說，「只要國會一通過，我們會立刻讓補助上路。」

保險業者先前提交的保費調漲申請，已預期聯邦補助會到期。保險公司指出，除了補助不確定外，醫療費用上漲與醫療使用率增加也是漲價主因。

伊州保險廳廳長吉勒斯比(Ann Gillespie)說，通膨與藥品關稅上升也推高成本，加上川普總統7月簽署的「又大又美法案」(One Big Beautiful Bill)削減白卡(Medicaid)支出，醫院為了彌補損失，可能向保險公司收取更高費率，進一步推升保費。

此外，Aetna CVS Health、Health Alliance、Quartz 明年將退出伊州健保交易所；Cigna Healthcare of Illinois 也將不再在庫克郡販售健保計畫，但會繼續在伊州其他地區提供服務。

如要報名ACA健保，可自11月1日起登入網站購買，網址：GetCoveredIllinois.gov。

