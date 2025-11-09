伊州通過死亡自主法 州長簽署猶豫：需仔細評估

伊利諾州州議會日前通過一項法案，允許末期病患在符合條件下接受醫療協助結束生命，此舉被部分人士稱為「死亡自主權」(right to die)。不過，伊州州長是否會簽署通過該法，表達了「仍須仔細評估」的猶豫態度。

根據美國公民自由聯盟(ACLU)伊利諾州分會的說法，州議會批准了參議院法案1950號，又稱「黛布法案」（Deb's Law），現已送交州長普立茲克，屆時只要州長簽署就能成為該州法律。

不過，民主黨籍州長普立茲克本周表示，他仍在考慮是否簽署一項法案，該法案將允許醫生協助末期病患結束生命。普立茲克說：「這件事有點出乎意料，我事前並不知道議會要進行表決，所以我們目前仍在仔細評估。」

普立茲克表示，明白一個生命只剩下最後六個月的人，可能正經歷極度的痛苦與煎熬，那是非常可怕的。

但他補充說：「我也認識一些人的家人曾經歷過那樣的痛苦，所以這件事對我來說感觸很深，讓我不禁思考，我們能如何減輕他們所承受的痛苦。」

若法案獲簽署，末期病患在心理健全、預期壽命不超過六個月的情況下，可獲得處方藥以結束生命。法案以芝城西郊蘭柏市(Lombard)女子黛布拉·羅伯森(Debra Robertson)的名字命名，她罹患末期癌症，多年來積極倡導病患能自主選擇結束生命。

州參議員霍姆斯(Linda Holmes，D-Aurora)表示，部分民眾長期呼籲為末期病患提供這樣的選擇，以減輕病痛折磨。她說：「我失去了雙親，都是因末期癌症過世，無法忘記那種無力感，無法減輕他們的痛苦。這項法案的目的是讓符合條件的末期病患，有機會考慮結束痛苦與折磨。」

霍姆斯指出，法案設有多項措施，確保病患不會受到他人「潛在脅迫」或利用。病患需由醫師及心理健康專業人員評估，確認其心理健全，且只有病患本人可以提出申請。

法案規定，醫師、醫療提供者或藥師均無義務參與此項法律執行。

若普立茲克簽署，法案在州長簽署後，將於九個月後正式生效。伊州屆時將加入其他11個州及華府，成為全美合法提供末期病患結束生命選項的地區之一。11州包括加州、科羅拉多州、夏威夷州、緬因州、新澤西州、新墨西哥州、奧勒岡州、佛蒙特州、華盛頓州、蒙大拿州、德拉瓦州。

