伊州開始發部分糧食券 白宮上訴添不確定
由於聯邦法官日前下令川普政府須於周五(7日)前全額撥付聯邦糧食補助計畫(SNAP)資金，因此伊利諾州近200萬名依賴SNAP的居民，將從7日起陸續收到部分11月福利金。不過，川普政府已對該裁決提出上訴，全美約4200萬名糧食券受益人陷入不確定狀態。
伊州公共衛生廳(IDPH)表示：「伊州SNAP用戶將於11月7日至20日間陸續收到部分11月補助。原定於11月1日至6日發放的福利，將順延六天發放，例如11月1日的款項將於7日入帳，11月2日的款項於8日入帳，以此類推。」
川普政府宣布，本月SNAP福利將「大幅縮減」，部分民眾甚至可能整月領不到任何補助。副總統范斯批評法院命令「荒謬」，聲稱「一名聯邦法官竟指示我們在民主黨造成的政府關門期間該如何分配資金。我們希望民主黨能重新開放政府，這樣我們才能資助SNAP並推動更多有利於美國人民的政策。」
民主黨眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)則回應表示，民主黨隨時準備與共和黨協商解決政府關門危機，並「尋找兩黨合作的出路，處理當前壓垮全國家庭的醫療與經濟問題」。
目前，民眾持有的糧食券卡內若仍有先前月份餘額，仍可照常使用。
在聯邦資金遲遲未確定之際，伊州州長普立茲克上月已撥出2000萬元州府資金支援全州糧食銀行與食物發放中心，以協助弱勢家庭度過這段艱難時期。
伊州公共衛生廳表示，將持續更新SNAP受益人相關最新訊息，提醒民眾密切關注後續公告。
