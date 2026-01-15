伊拉克庫德族武裝趁亂越境伊朗！伊斯蘭革命衛隊證實：已發生衝突

圖為伊拉克庫德族人。（圖／達志／美聯社）

3名熟悉內情的消息人士向《路透社》透露，武裝的庫德族分離主義團體近日試圖自伊拉克越境進入伊朗，顯示在德黑蘭（Tehran，伊朗首都）內部陷入動亂之際，外部勢力企圖利用當前的不穩定局勢獲取利益。

據《路透社》獨家報導，全數要求匿名的3位消息人士（包括1名伊朗高級官員）透露，鄰國土耳其的情報機構已向伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）通報，警告近期有庫德族武裝人員越過邊境。

該名伊朗官員指出，IRGC已與這些庫德族武裝人員發生衝突，並表示這些人企圖製造動盪、趁伊朗國內動亂之際擾亂局勢。據悉，IRGC是1支精銳部隊，過去曾多次鎮壓該國境內的動亂。

土耳其國家情報局（National Intelligence Organization，MIT）未立即就此事發表評論，位於安卡拉（Ankara，土耳其首都）的總統府亦未回應。

將伊拉克北部的庫德族武裝團體視為恐怖組織的土耳其，近日也警告，任何外國勢力介入伊朗事務，都可能使區域危機進一步升高。

該名伊朗官員表示，這些武裝人員是伊拉克和土耳其分離勢力派來的，並補充，德黑蘭已要求這2個國家停止任何向伊朗轉移戰鬥人員或武器的行動。

報導補充，有人權組織指出，近日在鎮壓反對神權統治的伊朗民亂中，已有2,600人遭到殺害；這些抗議者獲得美國的聲援，而華盛頓日前已多次威脅即將介入局勢。

