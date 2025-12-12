伊拉克復生產+俄烏戰爭現曙光！下週汽、柴油最高估降0.3元

根據中油的浮動油價調整機制，在國際油價下跌影響下，預估下週台灣的汽油與柴油零售價格將再次下調，降幅約在每公升0.2至0.3元。中油截至12月11日的調價指標顯示，7D3B週均價已降至62.73美元，較上週的63.93美元下跌了1.2美元，而新台幣對美元的匯率則升值至31.223元。這些變化共同促使下週油價出現下修。

受國際油價下跌影響，預計下週台灣的汽油與柴油零售價格將再次下調，降幅約在每公升0.2至0.3元。（資料圖／中天新聞）

國際油價的走弱主要受到兩大因素影響，包括伊拉克West Qurna 2大型油田恢復生產，以及俄烏和平談判的進展，這些因素緩解了市場的供需壓力，促使油價回落。根據中油的浮動油價調整機制，若不考慮「亞洲鄰近國家最低價」與「平穩措施」，汽油與柴油的降幅可達0.3元；但由於啟用平穩措施，實際調幅預估在0.2至0.3元之間。

若依此估算，下週參考油價可能為：92無鉛油約26.9至27.0元、95無鉛油28.4至28.5元、98無鉛油30.4至30.5元，以及超級柴油25.3至25.4元。實際零售價格將於週日中午12點由中油與經濟部正式公告。

