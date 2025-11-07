伊拉克戰火及氣候雙重衝擊 烏爾、巴比倫遺跡受威脅

在人類最早城市之一的烏爾遺址，考古學家仔細檢查這些擁有好幾千年歷史的牆面結構。受到氣候變遷帶來的乾旱、極端高溫和土壤鹽分濃度上升的影響，古城部分建築結構已經出現損毀，專家相當憂心倒塌的風險。

濟加爾省文物文化遺產局審查員哈松說：「這些鹽分沉積是暖化與氣候變遷造成，已破壞王墓的重要部分，以及烏爾古城的其他區域，這個極端氣候的天候變化，正威脅烏爾現存的所有建築，因為該遺址遭受高鹽分、地下水位上升、極端高溫及區域廣泛乾旱多重影響。」

烏爾古城在2016年被聯合國教科文組織列為世界遺產。位於北側的烏爾大神塔建於西元前21世紀，是蘇美人祭祀月神南納的神殿，展現了古代帝國的宗教儀式與信仰體系。

這座壯觀的建築不僅景致宏偉，更承載深厚的文明意涵，是保存最完整的古代美索不達米亞建築之一，為研究世界最早文明提供了珍貴的實物證據。

乾旱和高鹽分的土壤讓神塔遭受侵蝕而損毀，其中第2層建築部分結構已經消失。根據考古記錄，原本27公尺的高度也剩下17公尺。

濟加爾省文物局考古學家納斯拉拉表示，「北風是造成建築部分侵蝕的主要原因，這種情況在杜布拉爾馬赫神廟、王墓以及神塔上尤其明顯，烏爾神塔的北側正在惡化，因為北側地區面臨沙丘，而風與沙丘雙重作用，導致神塔北側結構的持續侵蝕。」

同樣的危機也衝擊古巴比倫的考古遺址。專家指出，遺跡的建材取自當地低鹽分的土壤，不容易受到氣候影響，但不當的修復讓遺址結構更加脆弱。

而高鹽分的土壤逐年侵蝕古建築的黏土結構，急需進行積極的維護工作，否則這些仍清晰可見的蘇美時期浮雕，未來恐怕再也無法為後世子孫所欣賞。

伊拉克文化觀光文物部總幹事哈斯納維指出，「這些考古遺址急需關注與行動，除了面臨修復與挖掘過程中的挑戰，特別是資金不足的問題外，也必須利用目前伊拉克的安全狀況，吸引更多國際團隊保護珍貴遺址。」

從1980年代的兩伊戰爭、1990年代初的波灣戰爭，到2003年美軍入侵，以及叛亂勢力與伊斯蘭國，數十年戰亂已經重創伊拉克的歷史遺產，如今氣候變遷進一步衝擊生態系統，加深歷史遺跡保存的危機。

考古學家警告，若不立即採取修復與保護行動，這些承載人類早期文明的珍貴遺跡可能將永遠消失。