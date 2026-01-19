伊拉克拿回主權! 美軍撤出伊第二大軍事基地 最快9月全面撤離

伊拉克國防部近期發布聲明，宣布美軍部隊將撤離該國第二大軍事基地「阿薩德空軍基地」，計畫在今年 9 月前撤出境內所有美軍部隊，重新掌控該國的防務事務。 圖 : 翻攝自US Army

[Newtalk新聞] 為了對極端聖戰組織「伊斯蘭國」( ISIS ) 進行打擊，包含美國在內的多個國家自 2014 年起共同發起軍事行動，部分美軍部隊也被派駐至伊拉克境內的軍事基地，協助伊拉克的防務相關事務。隨著相關軍事行動逐漸畫下句點，伊拉克開始爭取撤出美國與盟軍軍隊的機會。近期有消息稱，美國已經與伊拉克達成協議，決定在今年 9 月前全面撤回美軍部隊，讓伊拉克重新接管自身的防務事務。

根據中國《鳳凰衛視》報導，伊拉克國防部近期發布聲明，宣布已經全面接管位於該國西部安巴爾省的阿薩德空軍基地，重新掌握了該國第二大軍事基地的控制權。報導稱，自從盟軍開始針對 ISIS 的打擊行動後，美軍部隊就一直駐紮在該基地內，該基地甚至設有美軍第 7 師總部，是美國在伊拉克境內活動的重要據點。

伊拉克國防部重新掌握該基地的控制權後，該報導認為，伊拉克成功透過外交往來維護了自身的主權。該報導也進一步指出，除了重新掌控阿薩德基地外，伊拉克也已經與美國達成協議，並制定了在今年 9 月前全面撤出境內美軍部隊的計畫，計畫讓目前仍駐紮在該國境內的 2,500 名美軍返回美國，並完全接管自身的防務事務。

停在伊拉克「阿薩德空軍基地」的美軍無人機。 圖 : AFP / 提供

針對美軍即將撤出的消息，伊拉克軍事專家兼退役高級軍官阿德南．基納尼表示，伊拉克已經成功透過外交談判的方式，重新取得了自身防務事務的控制權，並讓美軍完全撤離伊拉克境內的軍事設施，「所有美軍駐紮的軍事基地都將在伊拉克陸軍總參謀長的監督下，逐漸移交給伊拉克安全部隊」。

同樣是伊拉克退役高級軍官的軍事事務專家阿盧也指出，阿薩德基地是伊拉克西部站區最重要的基地之一，不但比鄰敘利亞、約旦，同時也靠近以色列，是非常重要的軍事據點。同時，阿盧認為，該基地能在伊拉克武裝部隊恢復北部、東部地區軍事據點控制權方面發揮關鍵作用，「是伊拉克武裝部隊最重要的軍事基地之一」。

