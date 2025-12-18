伊拉克掀「沙漠露營」風 業者力推家庭同樂遠離塵囂

露營車隊在一望無垠的沙漠中前進，這裡是伊拉克南部的薩馬沃，業者在3年前引進中東地區流行的沙漠露營，為想逃離城市、放下工作的人提供喘息的機會。不過來到啥都沒有的沙漠會不會很無聊呢？看看這群男士們玩起拉弓射箭，個個全神貫注的模樣，這一箭射中紅心讓大家更HIGH了。

如果想從事靜態一點的活動，跟三五好友圍坐一圈打打牌，也能放鬆心情。而在夕陽落日的陪伴下，打起沙灘排球，更別有一番浪漫情趣。

露營遊客沙南表示，「以前我們從未想過在沙漠裡露營，只是聽說過，也只在網上和電視上看到過，現在我們親身嘗試了，發現這真是一次美妙而全新的體驗，讓人逃離現實、工作和塵囂。」

不過業者表示，當地人通常認為露營是男性的專利，因此當他們剛開始推出家庭露營的概念時，很多人不能接受，生意處於虧損狀態，但幸好撐過來了，現在不乏有女性朋友前來參與。

露營遊客法黛爾指出，「當然，能和家人、朋友一起，第一次來到沙漠，感覺真的太棒了，我一直都想去沙漠看看，一聽說馬赫沙特沙漠，我就非常興奮。」

到了晚上在星空下升起營火、取暖聊天，或和親友一起在戶外享用美食，也讓人們感到非常紓壓。伊拉克的西部和南部和敘利亞沙漠相連，沙漠旅遊可望成為新興商機。不過受到氣候變遷等因素的影響，伊拉克有超過70%的可耕地正面臨沙漠化的風險。