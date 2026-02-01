【伊拉克新政局】無視川普斷援威脅 什葉派力挺馬里奇

記者賴名倫／綜合報導

卡達「半島電視臺」（Al Jazeera）報導，伊拉克什葉派聯盟1月31日發表聲明，宣布全力支持前總理馬里奇參選新任總理；但鑑於美國總統川普近日表態，批評馬里奇與伊朗關係密切，並揚言將斷絕援助，因此後續政局發展也引發各界關注。

報導指出，川普稍早曾透過社群平臺表態，批評現年75歲的伊斯蘭達瓦黨領袖馬里奇政治路線，還揚言倘若他當選總理，則將祭出中止援助等報復手段。不過在伊拉克國會掌握多數席次優勢的什葉派聯盟仍力挺馬里奇，並強調「選舉是伊拉克內政」，同時以不點名方式，呼籲川普政府建立互相尊重的平衡關係。

馬里奇擁有豐富政治資歷，在前總統海珊主政時期曾流亡敘利亞與伊朗，直到美伊戰爭結束後才返國，並在美方支持下於2006年至2014年間出任總理；不過由於「伊斯蘭國」（IS）在2014年迅速崛起，一度攻占多座城市，迫使內閣面臨政治壓力進行改組，馬里奇也因此下臺；然而他近年與伊朗政權互動頻頻，近期更獲得親伊朗色彩濃厚的什葉派聯盟支持，因此有望順利當選，成為伊拉克新政府核心領袖。

報導還說，隨著美伊近日陷入齟齬，甫於2025年10月被川普任命為伊拉克特使的資深企業家薩瓦亞，則傳出因「未能妥善處理關鍵局勢」而可能卸任；儘管美國國務院與白宮並未證實這起人事變動，但仍凸顯美伊關係持續緊繃，勢將牽動中東區域局勢。

伊拉克前總理馬里奇獲什葉派聯盟力挺，有望重返總理職務；但因其親伊朗色彩濃厚，勢將加劇美伊關係緊張。（達志影像／美聯社資料照片）