伊指揮官卡尼疑涉挪用7億美元再傳失蹤! 「死亡合影」揭將領血腥戰損

伊朗革命衛隊聖城旅指揮官伊斯梅爾·卡尼，近期傳出涉挪用7億美元並失蹤。 圖：翻攝自 X @EliAfriatISR

以色列媒體近日引述消息指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）旗下聖城旅（Quds Force）指揮官伊斯梅爾．卡尼（Esmail Qaani）涉嫌挪用高達 7 億美元的革命衛隊資金，並因此遭內部調查。相關報導稱，卡尼曾要求與伊朗最高領袖哈梅內伊會面但遭拒絕，之後便未再公開露面，引發外界揣測其去向。

根據中東新聞網站《Albawaba》整理的以色列媒體說法，卡尼與另一名高階官員被懷疑透過複雜的金融管道，將軍方資金轉移至海外，包含在俄羅斯與土耳其等地投資房地產。報導指出，革命衛隊情報單位已就相關指控對其進行詢問。不過，截至目前為止，伊朗官方並未對相關指控作出回應。

卡尼過去曾多次被傳失蹤或身亡，但事後均被證實仍然在世。2024 年 10 月以色列對貝魯特發動空襲後，曾有媒體稱卡尼在當地失聯，伊朗革命衛隊隨後出面否認；2025 年 6 月亦傳出他在以色列空襲中喪生，但同樣未獲伊朗官方確認，之後也有其現身的相關報導。分析指出，卡尼相關傳聞過去多具有資訊戰或宣傳戰色彩。

卡尼此次再度被傳失蹤，正值伊朗高層軍事指揮體系在 2025 年以伊衝突後元氣大傷之際。一張拍攝於戰爭爆發前的舊照片近日在網路流傳，畫面中，伊朗最高領袖哈梅內伊身穿棕色長袍、手持手杖，站在多名革命衛隊與軍方高層將領之中。該照片事後被網友戲稱為「死亡合影」。

2025 年 6 月以色列發動代號「雄獅崛起」（Rising Lion）的突襲行動，伊朗高層軍事指揮鏈遭到重創。以軍在戰爭首日即對德黑蘭及周邊地下指揮中心、導彈基地與核設施展開多輪精準空襲。隨後12天內，多名伊朗核心將領相繼喪生，革命衛隊總司令侯賽因．薩拉米、武裝部隊總參謀長穆罕默德．巴蓋里、航天部隊司令哈吉扎德，以及革命衛隊情報局長穆罕默德．卡澤米等人。

以色列官員事後表示，行動中共擊斃至少 30 名伊朗高級安全官員與 11 名核科學家；伊朗官方則承認死亡人數超過千人。戰爭期間，哈梅內伊轉移至地下掩體並中斷電子通訊，透過親信維持指揮；停火後，他於 6 月底以錄影方式現身，並於 7 月初首次公開露面，顯示仍掌控政權。

卡尼自 2020 年接替遭美軍擊斃的蘇萊曼尼出任聖城旅指揮官，長期被視為伊朗在中東地區對外軍事與代理人網絡的關鍵人物。目前並無可靠證據顯示他已被正式免職、拘留或宣布失蹤，相關指控與去向仍有待進一步消息確認。

