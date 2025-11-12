伊斯坦堡市長遭控142項罪名 檢方求刑逾2千年
外電報導指出，接連幾天的街頭抗議，儘管規模創下10年來的新高，但大致平和，而零星的衝突導致323人遭到拘留。
事件的焦點也就是伊斯坦堡市長伊瑪莫魯，被控貪腐等罪名的案件還在審理當中，但法院下令先行移監。
美聯社報導指出，由於共和人民黨日前舉辦號稱170萬人的大會，針對預計2028年總統大選推舉伊瑪莫魯為該黨唯一候選人，之後就傳出法院下令正式逮捕並移監的消息，引發共和人民黨的不滿與持續抗爭。
土耳其共和人民黨領袖奧澤爾（Özgür Özel）指出，「只要對伊瑪莫魯的審訊還在進行、只要政府的壓迫還存在、只要這股壓力還持續當中，我們就要以民主的方式持續抗爭。」
現年55歲的伊瑪莫魯，於2019年當選土耳其第一大城伊斯坦堡的市長，當時被認為是對執政黨的一大打擊。雖然只是地方首長，但伊瑪莫魯多次公開表態主張向歐盟等西方國家靠攏。另外，他支持LGBT族群權益，也相當符合歐盟的立場。
因此伊瑪莫魯遭到關押並被求處重刑的消息傳來，除了在國內引發支持者不滿，歐洲理事會要求土耳其當局立即釋放伊瑪莫魯。
德國政府則批評土耳其是在進行司法迫害，是民主的倒退。外電報導則認為，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）是在排除尋求連任的障礙。
根據外電引用的土耳其官方資訊，伊瑪莫魯被控的142項罪名包括組織犯罪、收賄、參與圍標、盜錄個資。另外，由於他公開批評政府迫害庫德族，因此也被控支持列名恐怖組織的庫德工人黨。
土耳其6.2強震 逾150人因為驚恐從高處躍下
伊斯坦堡市長被捕爆示威 土耳其總統批已變暴力運動
土耳其總統政敵遭捕引示威潮 在野黨批當局企圖政變
