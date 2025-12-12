伊斯坦堡恐發生毀滅強震！科學家示警

▲科學家警告，一場大地震可能正在逼近土耳其最大城市伊斯坦堡。圖為伊斯坦堡民眾遭遇地震資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 土耳其馬爾馬拉海深處的斷層線正發生不祥變化，地震活動在過去20年來規模逐步上升，並穩步向東推進，地震學家警告，這可能預示一場大地震正逼近該國最大城市伊斯坦堡。

《紐約時報》報導，根據12月11日刊載於《科學》（Science）期刊的最新研究，強震正朝馬爾馬拉主要斷層（Main Marmara Fault）上一段長約9至13英里的區域推進，這段斷層位於伊斯坦堡西南海底，若破裂，可能引發規模7或以上的地震，恐對擁有1600萬人口的伊斯坦堡造成毀滅性衝擊。

專家示警地震震央逐漸東移 越來越逼近伊斯坦堡

「伊斯坦堡正落在瞄準線上」，倫敦大學學院地震學家希克斯（Stephen Hicks）表示，這項研究聚焦北安納托利亞斷層帶（North Anatolian Fault Zone），這是一條長約750英里的地質邊界，小亞細亞板塊在此處側向滑移，與歐亞板塊相對運動。該斷層帶近代相當活躍，但馬爾馬拉主斷層卻異常平靜，最近一次重大地震是1766年規模7.1的強震，此後約100英里長的斷層段落從未破裂，長期累積的能量讓專家普遍認為，大地震遲早會來臨。

研究分析過去20年的地震數據，發現異常的震動模式：2011年，一場規模5.2的地震襲擊斷層西部；2012年，規模5.1的地震發生在其東部；2019年9月，中央部位發生規模5.8的地震；今年4月，則在其東側爆發規模6.2的地震。這些事件顯示地震活動正逐步向東推移，最新一次震央已更靠近伊斯坦堡。若此模式持續，下一次地震可能更強烈，並發生在伊斯坦堡正下方的斷層上。

土耳其承受地震能力脆弱 亟待全面加強

「發生在伊斯坦堡附近的強震，很可能會造成近代史上最嚴重的人道災難之一」，美國康乃爾大學地震科學家賀伯德（Judith Hubbard）表示。不過，並非所有專家都認同地震「遷移模式」的說法。賀伯德指出，研究僅納入四起中型地震，數據有限，「這些事件也可能只是剛好看起來像在往東移動的普通地震」。即便如此，賀伯德強調，「斷層上的危險應力確實正在累積，一場大型破壞性地震終將發生」。

雖然無法確定下一場地震一定會是規模7以上強震，但若斷層再發生一次中型強震，同樣可能讓東側鎖定區承受更大壓力，進而引發那道令人恐慌的破裂。即使是規模6的地震，也足以對伊斯坦堡造成重大破壞。

土耳其對地震並不陌生。2023年土耳其發生規模7.8及7.5兩次強震，至少造成5.5萬人喪生。伊斯坦堡同樣面臨地震陰影籠罩多年，專家一致認為這幾乎無可避免。「地震無法預測」，德國赫姆霍茲地球科學中心（GFZ Helmholtz Centre for Geosciences）地震學家馬丁內斯－加松（Patricia Martínez-Garzón）表示，但她強調，瞭解地震如何被觸發至關重要，「我們需要專注於減災措施，及早偵測任何異常訊號，以挽救生命」。

伊斯坦堡數十年來城市快速且缺乏管制的擴張與高密度發展，加上建築標準執行不力，以及在不穩定土壤上開發，讓伊斯坦堡在未來強震面前處境格外危險。儘管這場地震的確切性質與時機仍不明朗，專家疾聲呼籲應提早加強準備。

