伊斯坦堡16萬街貓 大部分由民眾自發照顧

坐在窩裡，好奇地張大眼睛。這隻叫做卡尼翁的貓咪並沒有飼主，而是住在土耳其伊斯坦堡一家購物中心的門口，平時由鄰近民眾主動餵養。不過有時候，牠比購物還要吸引人。

有人有一次拿走了他睡覺用的籃子，反而引發許多居民憐愛，不但主動出資幫他買了新家，還餵食牠大量零食，讓卡尼翁的體重直線上升。

伊斯坦堡民眾艾莉芙說道，「他們拿走了他的床，所以我們又幫他買了一個新的，然後他就變得很受歡迎，大家經過都會注意到，但當然，他以前瘦多了，他一直吃、一直吃，24小時不間斷，就變胖了。」

廣告 廣告

卡尼翁並不是個案。根據伊斯坦堡市政府統計，當地有大約16萬隻街貓，大多數都是由居民餵食。在街頭巷尾甚至各大名勝古蹟，都看得到貓咪慵懶的身影，讓伊斯坦堡獲得「貓咪之城」的美名。

托普卡匹皇宮博物館館長科賈曼表示，「比起寵愛或陪伴，貓咪主要的責任，養牠們的主要理由，其實是清掃宮殿、消滅害蟲害獸，像是老鼠。」

專家指出，伊斯蘭教將貓咪視為聖潔的動物，經典中也曾多次提到先知穆罕默德愛貓的故事，因此，當信奉伊斯蘭教的鄂圖曼帝國，在15世紀攻佔今日的伊斯坦堡時，餵貓被視為以神的名義奉獻，是特殊的宗教意義。而600多年過去，貓咪不但已經學會和伊斯坦堡的市民共同生存，也成為當地文化重要的一部分。