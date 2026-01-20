伊斯蘭國報復中國打壓新疆維族 攻擊阿富汗中國餐廳釀7死

阿富汗首都喀布爾一間中國餐廳遭到IS自殺炸彈客攻擊，造成至少7人死亡。翻攝央視



阿富汗首都喀布爾週一（1/19）發生一起鎖定中國人的攻擊事件。當地一間中國餐廳突傳爆炸，造成包括1名中國公民在內共7人死亡，另有多人受傷。伊斯蘭恐怖組織「伊斯蘭國」已坦承犯案，據悉是為了對打壓新疆維族的中國進行報復。

位於喀布爾Shahr-e-Naw商業區的一間中國餐廳週一下午突然爆炸起火，造成餐廳內多名顧客和員工死傷慘重。人道救援組織「緊急救援」（EMERGENCY）表示，該組織在附近醫院收治約20人。聲明說：「傷患當中包括4名婦女和兒童…不幸的是，7人到院時已經死亡。」

廣告 廣告

路透社報導，該間餐廳由一名中國籍穆斯林男子和其妻子及一名阿富汗籍合作夥伴共同經營，主要客戶為當地的中國穆斯林社區。

中國新華社報導，這起爆炸事件造成至少1名中國公民死亡，另有1名中國人受傷。

「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）隨後宣布，該起爆炸攻擊事件為其成員進行自殺攻擊所為。

IS旗下「阿瑪克通訊社」（Amaq）報導指出，由於「中國政府對維吾爾族日漸增加的犯罪行為」，因此鎖定中國公民作為攻擊目標。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

更多太報報導

川普拒回應是否武力奪取格陵蘭 MAGA口號變身：讓美國滾開

川普威脅強取格陵蘭 美歐貿易戰逼近引爆、金價飆漲股市重挫

【一文看懂】歐盟可能因格陵蘭對美祭出的「貿易火箭炮」是什麼？