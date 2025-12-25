伊斯蘭國涉策劃耶誕和新年恐攻 土耳其突襲拘捕115嫌

土耳其逮捕115名伊斯蘭國（ISIS）成員。(示意圖，AP)

土耳其政府於當地時間25日表示，為防止ISIS（伊斯蘭國）在耶誕節和新年期間發動攻擊，逮捕了115名涉嫌參與恐怖攻擊計劃的武裝分子。

綜合《CNN》、《BBC》報導，伊斯坦堡檢察官辦公室於當地時間25日發表聲明，聲稱有情報顯示，ISIS（伊斯蘭國）計劃在耶誕和新年期間，對土耳其境內發動攻擊，針對目標特別包括非穆斯林人士。當局已對137名嫌疑人發出逮捕令，並強調這些人與衝突地區有聯繫，屬於恐怖組織的活躍分子。

土耳其警方在全國124個地點同步展開搜查和逮捕行動，並查獲多支手槍、子彈以及組織相關文件，檢方表示，目前已逮捕115名涉案者，還有22人正在緝捕中。此次行動展現土耳其政府打擊恐怖勢力的堅定態度。

土耳其每逢年末假期都會加強反恐行動，尤其自2017年、ISIS（伊斯蘭國）在伊斯坦堡一處夜店發動新年襲擊，造成數十人死亡之後，安全措施更為嚴密。檢察官強調，隨著調查進一步展開，當局會持續公布最新進展與相關資訊。





