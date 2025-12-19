伊斯蘭國首談敘利亞攻擊 稱重創美軍與敘利亞部隊
（中央社大馬士革18日綜合外電報導）伊斯蘭國（Islamic State）首度針對古城巴邁拉（Palmyra）攻擊案發聲，稱殺害美國國防部人員是對美軍及敘利亞當地敵對武裝力量的重大打擊。
路透社報導，美軍表示，一名攻擊者13日在巴邁拉鎖定美軍與敘利亞部隊車隊後遭擊斃，造成2名美國陸軍士兵及1名平民口譯喪生，另有3名美軍士兵受傷。
伊斯蘭國今天在Telegram發文，指控美國及其敘利亞盟友組成單一戰線，對抗伊斯蘭國。聲明中運用宗教語彙，將這場攻擊塑造成旨在消除支持者疑慮的決定性時刻，但並未明確宣稱對此攻擊負責。
美國總統川普稱這起事件「糟透了」，並誓言將採取報復行動。
敘利亞內政部14日表示，已逮捕5名嫌犯，並指出槍手身分為敘利亞安全部隊成員，疑似受到伊斯蘭國思想感召。
敘利亞內政部表示，巴邁拉的安全部隊已配合國際聯軍，聯手將涉案嫌犯逮捕到案。
敘利亞一直與美國領導的聯軍合作打擊伊斯蘭國。美國在敘利亞東北部部署部隊，作為對抗該組織長達10年的行動一環。伊斯蘭國曾在2014至2019年間控制敘利亞及伊拉克大片地區。（編譯：陳昱婷）1141219
其他人也在看
賴清德民調下滑「綠營2028推派其他人」？張景森指「民進黨不應挑戰賴總統」：要支持、幫助連任！直言：當初反對賴清德挑戰蔡英文、現在也反對有人挑戰賴
張景森說，「我們應該扶持、幫助賴清德連任，因為他不是代表他個人在參戰，他是代表『民進黨執政』」...放言 Fount Media ・ 3 小時前 ・ 102
徐欣瑩宣布參選竹縣長！引「黨內互打」原因竟是鄭麗文？
論壇中心／綜合報導國民黨立委徐欣瑩今（18日）宣布參選2026新竹縣長，她強調「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換」，一句話惹毛新竹副縣長陳見賢，其競選辦公室砲轟「政治論述矛盾，無助於藍營團結，對基層造成二次傷害」。桃園市議員于北辰表示，國民黨要參選先看「成色」，但在主席鄭麗文當選後就破了，現在當然會有紛爭。民視 ・ 6 小時前 ・ 102
中共氣噗噗！美國對台軍售3500億 他曝「川普計劃」真相：太聰明
美國川普政府昨（18）日宣布向台灣出售價值111億美元（約3600億台幣）的武器裝備，創下台美史上最大規模軍售紀錄，包含8項產品，旨在強化台灣的「非對稱作戰」能力與威懾力。五角大廈強調，此舉符合美國國家利益，能支持台灣推進軍隊現代化並維持可靠防禦，更有美國官員揭露川普在第二任內對美中台關係的盤算。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 250
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 163
認卓榮泰不是主角！黃揚明曝藍白2招「劍指賴清德」：真正目標在這件事
藍白主導的立法院通過《財政收支劃分法（財劃法）》再修正版，行政院長卓榮泰15日宣布不予副署，喊話藍白若有不滿可提出不信任案，對此立法院司法及法制委員會昨（18）日表決通過，移請監察院彈劾卓榮泰，並預告將彈劾總統賴清德；資深媒體人黃揚明指出，對現今的在野黨而言，倒閣絕對不會是選項，考量的重點在於「政治效果」。黃揚明透過臉書直言，在現行中華民國憲政體制當中，倒閣......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 40
明知彈劾總統不會過仍提案？她揭「藍白目的」 一句話預告結局
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》。藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，時代力量黨主席王婉諭一早揭露藍白明知不會通過卻仍要提案的目的，並直言此舉「無法解決憲政僵局。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 178
再轟藍白！賴清德：不副署不是為了政黨利益
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（17）日痛批藍白主導的立法院，不惜傷害台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 345
藍白聯手提案彈劾賴清德！彈劾文全文一次看
立院三讀通過的財劃法修正案，行政院長卓榮泰不副署，並獲總統賴清德支持，引發朝野對立，藍白立院黨團表示除了要求監察院彈劾卓榮泰外，今（18日）也將在立院召開記者會，宣布將提案彈劾賴清德。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 53
立院「不副署」報告潘孟安未出席！張惇涵：菩薩畏因，眾生畏果
行政院長卓榮泰決議不副署財劃法，立法院司法及法制委員會今（18）日更改議程，舉行「政院不副署對我國憲政民主之戕害與法律責任追究」專案報告，邀請總統府祕書長潘孟安等列席，但總統府表示，潘孟安並不會出席。張惇涵上午受訪回應，「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增專案報告。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59
指卓榮泰違法漏編總預算案還造謠 藍黨團：絕不低頭
國民黨團今（18日）召開「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，副書記長許宇甄表示，行政院長卓榮泰稱總預算案剩不到半個月、若12月底前審查不通過將影響重大建設是造謠，指政院違法漏編、拒不補件，還大聲咆嘯批在野黨害政府倒閉，是奧客、無理取鬧，作賊喊抓賊，國民黨絕不低頭。太報 ・ 1 天前 ・ 9
藍營議員挺陳亭妃掀議論！郭正亮揭背後關鍵
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名開展，民進黨立委陳亭妃、林俊憲均有意角逐台南市長，2人一度唇槍舌戰。同時，國民黨籍的台南市議員蔡育輝公開力挺陳亭妃，引林俊憲質疑藍營介入綠營黨內初選，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 18
川普2.0最大金額！美宣布3500億對台軍售
[NOWnews今日新聞]國防部今（18）日表示，美國政府於美東時間12月17日1730時，就國軍「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 267
藍白跳腳喊彈劾賴清德只是表面！律師剖析背後目的
[Newtalk新聞] 藍白聯手提案彈劾行政院長卓榮泰，今日又喊話要啟動彈劾總統賴清德程序，律師賴瑩真指出，，憲法增修條文清楚寫著立法院如何彈劾總統的規定，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理，光是要三分之二以上決議這條就不可能通過，她分析，藍白想的是立院委員會審查總統副總統彈劾案時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。 賴瑩真透過粉專瑩真律師發文表示，翻遍憲法及增修條文，找不到一條關於立法院該如何彈劾行政院長的規定，雖然監察法中針對公務員彈劾，並沒有排除行政院長適用，但照理說兩院同為憲政機關，應由憲法位階來規定院際間的爭議才是。 賴瑩真指出，原因在於，憲法增修條文已經花了極大篇幅，規定立法院該如何對行政院長提出不信任案，也就是倒閣了。相較於會不會通過彈劾，還要看監察院臉色來說，直接由立法院提出不信任案，當然是更直接、更能顯現立法院意志的做法。因此沒有道理在有提出不信任案的權力下，還需要另外規定立法院如何對行政院長提出彈劾案。 當初制憲者一定沒有想到，已經給你立法院提出不信任案的權力了，結果竟會有立法院捨棄不用，反而繞道去請監察院彈劾的事新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 7
清德宗變法？ 國民黨質疑賴清德想君主立憲
國民黨今天（18日）召開記者會，質疑總統賴清德與行政院長卓榮泰大唱違法、違憲的「雙簧」。強調依憲法規定，對於三讀通過、且覆議失敗的法案，行政院長沒有不副署的空間；總統也沒有不公布的空間，否則就如同清朝中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
藍白提案彈劾賴清德！傅崐萁還喊罷免 黃暐瀚揭真相：絕對辦不到
行政院長卓榮泰不副署國民黨、民眾黨再惡修的《財劃法》，引發在野黨強烈不滿，繼司法及法制委員會通過移請監察院彈劾卓榮泰後，藍白今（19）日還提案要彈劾總統賴清德，國民黨團總召傅崐萁更嗆要全民罷免賴清德。不過，媒體人黃暐瀚列出彈劾、罷免總統的條件，直言是「絕對辦不到」的客觀事實，但倒閣絕對辦得到。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
藍白合？高虹安復職新竹市長拚連任 國民黨將禮讓
新竹市長高虹安涉貪污案高院二審改判無罪，明年可望爭取連任。國民黨組發會主委李哲華17日表示，基於「藍白合」以及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
朝野《財劃法》互槓成三卡督死局？律師曝「1招」解僵局：有趣了
行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》，藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，律師王至德指出，現在就是一個三卡督的死局，並分析後續發展情形。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 8
不副署將成常態 朝野惡鬥再升級
[FTNN新聞網]主筆／單厚之繼行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，讓《財劃法》無法經總統公布生效後，行政院又宣布未來法案「不副署三原則」，未來政院以不副署...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 3
「不副署」是以內閣制之屍還總統制之魂
金恆煒／知名文化人，曾任《中國時報》「人間」副刊主編、副總編輯與《當代》雜誌總編輯鏡報 ・ 1 天前 ・ 16
曾嘆人生被暫停！高虹安二審逆轉復職歸隊 國民黨宣布2026禮讓
新竹市長高虹安涉詐助理費案16日迎來二審重大轉折，高等法院撤銷一審貪污罪判決，改判無罪，僅依公務員登載不實罪判處6個月徒刑，內政部隨即依法核發復職公文，高虹安今（18日）上午正式重返市府上班，結束長達1年5個月的停職期。與此同時，國民黨組發會主委李哲華公開表態，基於「藍白合」及「現任優先」原則，2026年新竹市長大選將禮讓高虹安爭取連任。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 23