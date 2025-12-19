伊斯蘭國首談敘利亞攻擊 稱重創美軍與敘利亞部隊

[Newtalk新聞] 藍白聯手提案彈劾行政院長卓榮泰，今日又喊話要啟動彈劾總統賴清德程序，律師賴瑩真指出，，憲法增修條文清楚寫著立法院如何彈劾總統的規定，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理，光是要三分之二以上決議這條就不可能通過，她分析，藍白想的是立院委員會審查總統副總統彈劾案時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。 賴瑩真透過粉專瑩真律師發文表示，翻遍憲法及增修條文，找不到一條關於立法院該如何彈劾行政院長的規定，雖然監察法中針對公務員彈劾，並沒有排除行政院長適用，但照理說兩院同為憲政機關，應由憲法位階來規定院際間的爭議才是。 賴瑩真指出，原因在於，憲法增修條文已經花了極大篇幅，規定立法院該如何對行政院長提出不信任案，也就是倒閣了。相較於會不會通過彈劾，還要看監察院臉色來說，直接由立法院提出不信任案，當然是更直接、更能顯現立法院意志的做法。因此沒有道理在有提出不信任案的權力下，還需要另外規定立法院如何對行政院長提出彈劾案。 當初制憲者一定沒有想到，已經給你立法院提出不信任案的權力了，結果竟會有立法院捨棄不用，反而繞道去請監察院彈劾的事

新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 7