「伊斯蘭國」死灰復燃！？澳洲警方證實：雪梨恐攻槍手「受ISIS啟發」，可能與境外恐怖組織有聯繫

澳洲雪梨知名景點邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生震驚全球的大規模槍擊案。當時正值猶太教光明節（Hanukkah）慶祝活動，槍擊造成 15 人死亡、25 人受傷，死者年齡最小僅 10 歲。全國公共廣播電台（NPR）稱，澳洲警方16日證實此案為「受伊斯蘭國（ISIS）啟發的恐怖攻擊」。凶嫌為一對父子，其中父親被當場擊斃，警方還在兩人車內搜出自製 ISIS 旗幟及簡易爆裂物。面對這場悲劇，澳洲總理艾班尼斯矢言加強槍枝管制改革，以回應社會對反猶太主義升溫及槍枝取得過於容易的憤怒。

車上 搜出ISIS旗幟、疑赴菲律賓受訓

澳洲聯邦警務處處長巴雷特（Krissy Barrett）16日證實，造成 15 人死亡的邦迪海灘槍擊案是一起「受到伊斯蘭國（Islamic State）啟發的恐怖攻擊」。警方在登記於兒子名下的車輛中，發現了兩面自製的伊斯蘭國（ISIS）旗幟以及簡易爆炸裝置（IEDs）。

當局指出，凶嫌是一對父子檔：50 歲的父親沙吉德・艾克蘭（Sajid Akram）已遭擊斃，24 歲的兒子正在醫院接受治療。槍擊造成 15 名受害者死亡，死者年齡介於 10 歲至 87 歲之間；另有 25 人受傷，在醫院接受治療、包括 3 名兒童，其中 10 人情況危急。巴雷特痛批凶嫌冷血，他表示：「凶嫌在策劃攻擊時冷酷無情，似乎毫不在乎受害者的年齡或身體狀況，他們在乎的只有追求死亡人數的統計。」

調查更發現，這對父子曾在上個月前往菲律賓達沃市（Davao）停留近一個月。由於菲律賓南部過去曾是恐怖組織「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）的據點，曾表達對「伊斯蘭國」的支持，過去也曾接待過來自亞洲、中東和歐洲的少量外國武裝戰鬥人員。雖然該組織近年已遭削弱，但澳洲與菲律賓當局正密切合作，調查兩人此行是否涉及接受恐怖訓練或與極端組織接觸。

2025年12月15日，雪梨邦迪海灘發生槍擊事件後，現場堆放許多物品。（美聯社）

凶嫌「合法擁槍」，澳總理矢言加嚴槍管

這場悲劇也暴露了澳洲槍枝管制的潛在漏洞。調查發現，主嫌沙吉德竟是以「合法途徑」囤積了六把槍枝。這讓一向以嚴格控槍聞名的澳洲社會感到震驚；澳洲上次發生大規模槍擊事件是 1996 年塔斯馬尼亞亞瑟港（Port Arthur）槍擊案，造成 35 人死亡。總理艾班尼斯承諾，將進一步收緊澳洲已相當嚴格的槍枝管制。

1996 年負責推動槍枝法律的全面改革的前總理約翰・霍華德（John Howard）16日也現身邦迪海灘哀悼，以色列駐澳洲大使邁蒙（Amir Maimon）亦到場致意，強調猶太社區與澳洲社會休戚與共，邁蒙表示：「我不確定我的詞彙是否足以表達我的感受。我的心都碎了，因為猶太社群、擁有猶太信仰的澳洲人，猶太社群也是我的社群。」

2025年12月15日，雪梨邦迪海灘槍擊案發生一天後，澳洲總理艾班尼斯到場致哀、並聽取警方簡報。（美聯社）

敘利亞裔水果攤老闆制伏歹徒、5萬國民挽袖捐血

在一片哀戚中，也傳出令人動容的英雄事蹟。42 歲的敘利亞裔水果店老闆阿爾・艾哈邁德（Ahmed al Ahmed），在槍擊發生當下奮不顧身撲向槍手，成功奪槍並制伏歹徒，自己卻身受重傷。總理艾班尼斯親赴醫院探視，讚揚他是「真正的澳洲英雄」，並表示：「我們是一個勇敢的國家。阿爾・艾哈邁德代表了我們國家最美好的一面。我們不會允許這個國家被分裂，那是恐怖分子想要的。我們會團結一致，我們會擁抱彼此，我們將會度過難關。」

此外，邦迪海灘救生員（Bondi Rescue）團隊在槍林彈雨中協助民眾跳海逃生及急救，展現無畏精神。悲劇發生後，澳洲民眾展現強大韌性，15日湧入 5 萬人預約捐血，創下歷史新高，其中近 1,300 人是首次登記捐血。邦迪當地的捐血站反應熱烈，12 月 31 日前的預約已全數額滿；雪梨部分捐血站甚至需排隊 4 小時。

