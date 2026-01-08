2026 CES》不只是算力！英特爾攜手Perplexity推「混合式AI」 70B模型在PC本地運行

在CES 2026的主題演講中，英特爾（Intel）不僅展示了硬體效能的突破，更透過與AI搜尋領航者Perplexity的深度合作，勾勒出未來「混合式AI（Hybrid AI）」的新藍圖。隨著Intel Core Ultra系列3處理器的問世，個人電腦將不再只是雲端AI的終端，而是具備處理高達700億參數（70B）大型語言模型能力的強大本地運算中心，這標誌著AI PC產業進入了全新的分水嶺。

英特爾資深副總裁Jim Johnson揭露，Core Ultra系列3透過整合CPU、GPU與NPU，可提供高達180 TOPS的總平台算力。這股算力結合OpenVINO工具套件與高達96GB的記憶體支援，讓個人裝置得以在本地端處理複雜的70B模型與32K上下文長度。Johnson對此充滿信心地表示：「更大的上下文對本地端更複雜、更深層的LLM應用至關重要，而我們的競爭對手目前都無法做到這一點。」

180 TOPS算力加持 本地端處理大型語言模型成真

為了詮釋本地算力的戰略價值，Perplexity執行長Aravind Srinivas特別受邀上台分享他對「本地化運算」的洞察。他認為，隨著AI核心技術的演進，本地運算的重要性將與日俱增，並歸納出四大關鍵理由：效能、隱私、經濟與控制權。Srinivas解釋，本地運算能徹底消除數據往返雲端伺服器的延遲，解決使用者對AI反應緩慢的焦慮；同時，在隱私與安全方面，使用者能真正擁有自己的數據與檔案，不需上傳至第三方伺服器。

而在經濟效能與企業控制權上，Srinivas的觀點尤為犀利。他直言：「AI的每一筆查詢都在消耗真實的金錢，這與軟體完全不同。」透過本地化推理，企業能大幅降低頻寬與基礎設施成本，並確保具競爭力的企業情報（Enterprise Intelligence）完全保留在自有機器上。為此，Perplexity宣布將於下個月推出基於這些原則開發的Comet for Enterprise瀏覽器，深度整合英特爾的本地算力。

邊緣與工業AI全面升級 效能領先競爭對手NVIDIA



除了消費端應用，英特爾也將這股AI浪潮推向邊緣運算與工業領域。本次發表的系列3處理器首度同步推出邊緣運算版本，並通過嵌入式與工業應用認證。在與競爭對手NVIDIA的正面對決中，英特爾展現了驚人的數據優勢：在關鍵邊緣AI工作負載下，系列3的大型語言模型延遲效能最高提升1.9倍，影像分析的每瓦效能單價（TCO）表現亦提升2.3倍；而在具身智慧（Embodied AI）必備的視覺語言動作（VLA）模型中，吞吐量更大幅領先達4.5倍。

這一切的整合有賴於新發表的Intel AI SuperBuilder平台，該平台能協助本地與雲端模型更緊密地協作。本地AI負責安全處理數據，而雲端AI則處理全局推理與跨代理編排。正如Jim Johnson所言，英特爾正處於個人運算與邊緣智慧定義的戰略轉折點，透過與微軟、字節跳動、Adobe以及Perplexity等軟體夥伴的深度合作，英特爾正在建立一個從硬體、軟體到作業系統全面整合的AI PC生態系。

