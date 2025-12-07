伊朗上調油價 漲幅高達「兩美分」

（德國之聲中文網）本周初，伊朗政府宣布，自12月6日起，每月加油超過160升，車主必須支付更高的油價。伊朗內閣宣布，從12月6日起，伊朗將實施三級油價制度。

在伊朗，汽油價格一直受到大規模補貼。該國擁有全球第四大石油和第二大天然氣儲量，並向全球提供世界上最便宜的汽油。

對伊朗車主而言，每月最初的60升汽油仍維持每升15,000裡亞爾（1.3美分）的價格，接下來的100升則要翻倍，每升需支付30,000裡亞爾（2.6美分），而超出160升之外的價格今後將上漲至每升50,000裡亞爾（4.3美分）。

這是汽油補貼政策面臨越來越大的壓力後，伊朗當局所采取的措施。多年以來，受管理不善、貪污腐敗以及國際制裁的影響，伊朗經濟一直深陷危機。

制度性頑疾

經濟專家阿薩迪（Jamshid Assadi）認為此次油價上漲在客觀上是可以理解的。

阿薩迪對德國之聲表示：“伊朗的燃油生產成本是政府所規定油價的20倍。這些補貼導致了伊朗國內的消費過度以及猖獗的走私活動。據估計，每天從伊朗走私出境的燃油多達2000萬至3000萬升。”

向鄰國阿富汗或巴基斯坦走私汽油一直是穩賺不賠的好生意，因為在這些國家一升汽油的價格大約為80至90美分。

現居法國的阿薩迪表示，鑑於伊朗的公共支出越來越高，赤字水平居高不下，汽油漲價早已經成了刻不容緩的事情。但他同時也強調，伊朗政府此舉其實是為了掩飾結構性問題：“伊朗同西方的關系長期緊張，並由此引發了國際制裁和對石油產業的投資不足，加上革命衛隊的壟斷地位阻礙了自由競爭，無法制定有效的價格政策和生產控制。”

過去幾十年當中，革命衛隊對經濟生活的滲透越來越嚴重，同伊朗原油及天然氣產業的關系也越來越密切。阿薩迪警告說：“只要這些問題一天不解決，國家就會繼續把負擔轉嫁給民眾，而不是去進行根本性的改革。”

民眾不滿 當局緊張

汽油價格被視為伊朗通貨膨脹的主要誘因。隨著油價的上漲，運輸成本也將水漲船高，從而對其他所有產品的價格都會產生連鎖反應。

早在2019年，伊朗上調汽油價格就曾引爆全國範圍內的抗議浪潮，最後遭到當局的暴力鎮壓。大赦國際稱，鎮壓行動至少造成304人死亡，而其他消息來源甚至宣稱死亡人數超過1500人。

事發當時，當局在沒有事先經過公開討論的情況下，一夜之間將汽油價格上調了50%。而此次漲價則事先在議會進行了討論，媒體也連續數月進行了連篇累牘的報道，而且漲價本身也將分階段實施。

不過，阿薩迪也警告說，此次漲價同樣可能會引發抗議活動：“鑑於高達40%的通脹以及日趨嚴重的貧困問題，社會矛盾隨時都有可能爆發。”

伊朗內閣宣布上調汽油價格一天之後，伊朗政府發言人莫哈吉拉尼（ Fatemeh Mohajerani）對Radio Goftugo電台表示，此次漲價的目的是：“保障汽油價格的公平性，以及避免國家資源的浪費。”她強調，80%以上使用個人加油卡的用戶將完全感受不到配額和價格的變化。

管理松懈 走私猖獗

莫哈吉拉尼說，對每月超過160升的油耗部分征收更高的費用，是為了打擊汽油走私，並控制油耗。

但美國梅森大學能源戰略專家肖克裡（Omid Shokri）則對官方的說辭持懷疑態度。他說：“基於一系列制度性原因，伊朗政府迄今為止根本就無法有效遏制汽油走私活動。”

肖克裡認為，管理不善、監督缺失以及制度性的腐敗，比如松懈的邊境檢查，都使汽油走私問題長期不能得到制止。除此之外，伊朗境內外汽油價格的巨大差距也助長了走私活動。在這種背景下，有組織的走私團伙已經越來越具規模。

肖克裡批評稱：“漲價本身無法解決深層問題。盡管民眾生活條件惡劣，社會不滿可能加劇，但政府仍用減少國家預算赤字的目的來為此舉辯護。”



