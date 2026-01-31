伊朗不是吃素的！ 2000枚各型飛彈程覆蓋美軍中東基地

〔記者羅添斌／台北報導〕 中東局勢戰雲密佈！隨美軍航艦打擊群挺進波斯灣，至少有10艘以上的水面艦丶潛艦完成部署，伊朗軍方也不甘示弱，有多達2000多枚各式防空飛彈丶彈道飛彈的射程可以覆蓋美軍各中東基地，伊朗首艘由大型貨櫃輪改裝的無人機航空母艦(IRIS Shahid Bagheri)，已於日前在荷姆茲海峽現蹤，該艦搭載超過 60 架攻擊型無人機，其「蜂群戰術」已成為美軍在該海域執行任務時最棘手的「不對稱威脅」。

長期觀察中東情勢發展的專家分析，伊朗雖然缺乏先進的核動力航艦，但其「以小博大」的戰術思維極為明確，其無人機航空母艦長達 240 公尺，最醒目的特徵就是加裝了約 180 公尺的傾斜式滑跳起飛甲板。該艦並非要與美軍「林肯號」正面對決，而是作為海上移動平台，發射如「沙赫德-149」(Shahad-149)等長程偵打一體無人機。這種「海上無人機母艦」能有效延伸伊朗的打擊範圍，甚至威脅到遠在數百公里外的美軍後勤補給線。

此外，伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)手中握有超過2000枚各型彈道飛彈及防空飛彈，更擁有年產3000枚飛彈的軍工實力，意圖以低成本的非對稱作戰，挑戰美軍的空中絕對優勢。

根據 Global Firepower 2026 軍力排名，伊朗目前排名全球第 16 位，其核心威懾力量在於 飛彈飽和攻擊。伊朗擁有的數千枚彈道飛彈(如「泥石-2」)射程達 2500 公里，足以覆蓋波斯灣周邊 19 處美軍基地，包括卡達烏代德基地與巴林第五艦隊司令部。

針對荷姆茲海峽控制權， 伊朗多次威脅說，若美軍發動攻擊，將利用水雷與快艇蜂群封鎖這條承載全球 25% 石油運輸的航道，這部分也是美軍必須考量的關鍵。

