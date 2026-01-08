伊朗中產階級示威席捲31省 群眾高喊「推翻神職統治」

即時中心／徐子為報導



伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）昨（7）天下令安全部隊不得鎮壓經濟抗議活動，不過今天伊朗安全部隊就動用催淚瓦斯，驅散抗議民眾。不過經濟情勢惡化下，民眾仍持續挑戰執政當局，上街高喊「推翻神職統治」；流亡海外的反對勢力也敦促群眾升高抗爭行動。





根據《法新社》報導，伊朗貨幣里亞爾（rial）匯價暴跌至歷史新低，引爆德黑蘭商家從去（2025）年12月28日罷巿抗議，一波示威潮迅速蔓延全國，這場由中產階級發起的抗議浪潮，已令當局為之撼動。



流亡海外的反對派重要人物、前國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）之子芮沙‧巴勒維（RezaPahlavi）表示，今天的抗議規模「前所未見」，並且呼籲民眾明天晚間再度展開大規模示威。



媒體《中央社》編譯引述人權行動者新聞通訊社消息，指出這波抗議過去11天，已遍及全境31省的348個地點。該機構還發布影片顯示，群眾夜間聚集首都德黑蘭附近的衛星城市卡拉吉市（Karaj），在街頭焚燒物品，以及安全部隊在裏海（Caspian Sea）城鎮通卡邦（Tonekabon）動用催淚瓦斯驅散抗議群眾。



挪威非政府組織伊朗人權（Iran Human Rights）表示，東南部大城克爾曼市（Kerman）爆發示威時，安全部隊「對抗議群眾開槍，發射催淚瓦斯並且暴力襲擊平民」。





