伊朗中計了？ 總經學家揭「川普算盤」：金價恐上8000美元





總體經濟學家吳嘉隆大膽推測，川普正以「先禮後兵」策略誘使伊朗入局，計劃徹底消滅中東亂源後啟動全球秩序重整。隨後美軍可能退出北約、撤離歐洲，甚至退出聯合國，將戰略重心轉向能源圍堵中國。在動盪的地緣政治下，黃金行情有望挑戰8000美元大關。

學者大膽推測美伊談判破局

總體經濟學家吳嘉隆今（9）日在臉書發文表示，他得到一個大膽的靈感與推測，認為美國與伊朗的談判最終極可能走向破局。吳嘉隆指出，一旦談判失敗，美國將毫不客氣地出手痛宰伊朗，並在短短一星期的時間內徹底摧毀這個中東亂源以絕後患。屆時，美國預計會掌控伊朗的石油生產與運輸，甚至考慮接管荷姆茲海峽。這場行動對川普而言僅是全球戰略的一環，核心目的是要藉此重整國際秩序，將二戰後的既有體系「打掉重練」。

退出北約撤軍歐洲力拚降赤字

在處理完伊朗問題後，吳嘉隆預測美國將啟動退出北約的程序。他提到，川普計畫從歐洲撤出規模高達10萬人的美軍，此舉將節省巨額開支，並大幅降低美國聯邦赤字與國債的累積速度。除此之外，川普的版圖還包括處理古巴問題，甚至可能動用軍事手段拿下格陵蘭島。吳嘉隆分析，當美國退出北約後，與丹麥之間就不再屬於內部衝突，這讓軍事行動更具可能性，所有安排皆是為了實現「讓美國再次偉大」。

川普趕進度先禮後兵

吳嘉隆特別強調，川普目前正處於「趕時間」的狀態，因為任期僅剩四年，所以必須針對各項議題追求「徹底解決」。他形容川普對伊朗正上演「先禮後兵，仁至義盡」的戲碼，一旦伊朗革命衛隊受誘而抓狂，攻擊波斯灣鄰國如阿聯大公國或卡達，美軍便擁有更多正當性繼續作戰。吳嘉隆提醒：「川普就是給你機會去抓狂，然後出手。」他推測，隨後美國甚至會考慮退出聯合國，透過激烈的變革來重塑國際現狀。

地緣避險金價挑戰8千美元

隨著川普不斷推出大動作，金融市場將持續感受到不確定性。吳嘉隆據此推論，避險需求會成為黃金行情的強力支撐，他大膽預測在川普這一任期內，金價說不定會挑戰8000美元。這種全球動盪的局勢，背後的終極目標仍是對抗中國。吳嘉隆認為，美國將增加對台軍售、讓日本重新武裝並強化美日菲聯防，同時對中國祭出技術管制、能源圍堵、吊銷綠卡及凍結資產等重手，全面清洗一帶一路的影響力。

台灣定位與親中勢力縮減

吳嘉隆提到，當美國集中全力對抗中國時，對台灣的需求將比現在更高。他明確指出：「美國會比現在更需要台灣，也不會允許台灣的親中勢力有發展空間。」在川普這盤全球大棋局中，能源圍堵與地緣政治的清洗將是重點，而台灣在其中的戰略地位將因美國的重整計畫而更顯關鍵。

廣告 廣告

（封面示意圖／AI生成）

【本文由東森財經提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森財經新聞報導



遭檢討放太久吃才中毒！ 毒春捲苦主曬照澄清：4小時拉10幾次

春捲老店被罰144萬！ 網憂會「活不下去」內行笑：別小看他們

川普最後通牒大限將近！ 伊朗號招青年組「人鏈護電廠」 以色列也示警了